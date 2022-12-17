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好市多「1新規定曝光」沒更新不能結帳！會員火大：爛到不行

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲店員表示，若APP沒更新就無法結帳。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多APP日前大改版後，因結帳不須帶實體卡，讓會員們一致好評！不過最近網友怒火抱怨，APP悄悄更新後，發現到貨通知、購物清單功能似乎不見了，「怎麼按就是沒有最新的隱藏優惠，難用+1」。還有會員哀號，員工要求更新完才能結帳，「後來才知道，自己好傻好天真，居然被騙了！超級無言的！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》急呼籲，「還沒更新好市多APP的人先不要更新」，原因是每周的活動圖片檔都沒辦法下載，讓他大罵「新版爆難用！」

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▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲APP更新後的頁面。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

文章曝光後，一票會員眼神死抱怨，「被自動更新了」、「我沒有手動更新，但它自己就變成新版了」、「被自動更新了，更新後...哇靠，真不是普通的難用啊，僅線上和一般的混在一起，也沒有特價日期，看一個商品跳回去直接到首頁，每一次跳轉都是一次讀取，商品特展字小到幾乎看不清楚在哪家店」、「自動更新完了，然後還登不進去，真的爛」。

另一派網友也砲翻，「真的爛，看個特價商品，回上一頁就直接回首頁，還load很久...爛到不行」、「購物清單的功能不見了」、「爛得要死，看來該去改回紙本DM了」、「到貨通知功能也取消了」、「真的超級難用，拜託換回來」、「我怎麼按就是沒有最新的隱藏優惠，難用+1」、「第一天看不到更新出現，把APP刪除+重新安裝，結果之前申請的電子會員卡也一併刪除，需到賣場重新審核！很大的代價（悲劇）」。

其中有網友表示，「今天進門才看到有人舉牌說，結帳前請更APP」。同社團中，另一篇更新APP的提醒文章中，也有人指出，「今天才被門口的賣場人員要求下載完成後，才能進入賣場」、「重點還不只我一個人被要求完成更新，最少起碼有三位顧客！服務人員說，不更新就不能結帳，PS結帳前要刷條碼，後來才知道，自己好傻好天真，居然被騙了！超級無言的」。

▼會員怒喊難用。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

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