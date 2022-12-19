再創佳績！新聞雲APP獲「2022國際創新獎」　創新服務獲肯定

文／App活動小組

ETtoday再獲獎！「2022國際創新獎」12/16（五）於泰國曼谷舉辦頒獎典禮，ETtoday新聞雲App不斷創新的會員互動與獎勵機制獲評審青睞，於「服務與解決方案」項目榮耀獲獎！

國際創新獎（INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS）由國際知名非政府組織「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）舉辦。舉辦亞洲評價最高CSR大獎逾十年的亞洲企業商會，自2017年起增辦「國際創新獎」，鼓勵全球企業勇於創意追求突破。

新聞雲App以讀者體驗為基礎，持續優化「讀者成就系統」，包含看新聞領東森幣、心情留言板等多元互動機制，提升讀者使用的頻率與深度皆獲得顯著成效，獲得本屆評審青睞，於「服務和解決方案類」項目獲獎。

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▲新聞雲App榮獲2022國際創新獎

「看新聞領東森幣」機制自2020年啟動以來，DAU即成長了9.38%；2021年疫情期升級期間，成長幅度更達21.6%，陪伴許多人度過了疫情最嚴峻的時期。東森幣可於新聞雲App參加兌換限量獎品、參加「全民搶寶」抽獎、預測時事等活動。今年雙十一期間，也首度釋出東森購物網「樂透金」，兌換熱絡好評不斷。2023年還有更多東森幣活動&好康上架，敬請期待！

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▲打開App至會員中心，依步驟綁定帳號，即可開始看新聞領東森幣。

2022年推出「心情留言板」，則是將當代的社群經驗搬上新聞雲App，提高讀者表達意見的便利性。自架留言板系統更便於會員留言、觀察群眾意向，上架後，留言板造訪次數成長了200%，使用者行為變得更為活絡。

不想留言的讀者，也可透過心情投票機制，以表情符號快速表達對事件的喜努哀樂。讀者也可從「熱搜榜」，快速查詢當前討論最熱、累積心情最多的新聞，迅速掌握當前話題趨勢。



▲點開新聞下方留言板圖示，立即加入網友最新討論。也可進入熱搜榜，查看今日反應最熱絡的新聞。

感謝「2022國際創新獎」評審的肯定，ETtoday新聞雲將持續優化讀者體驗，持續打造更為全面的會員服務，向下一個里程碑邁進。也邀請讀者朋友們，繼續與我們一同前進！

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