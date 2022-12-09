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遠通電收推ETC轉型、eTag智慧停車　總經理獲頒「智慧運輸獎章」

▲遠通電收張永昌總經理獲頒最高榮譽「智慧運輸獎章」。（圖／遠通）

▲遠通電收張永昌總經理（右）獲頒該協會最高榮譽「智慧運輸獎章」。（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

中華智慧運輸協會(ITS)今日在高雄舉辦「2022年會暨智慧運輸應用研討會」，遠通電收張永昌總經理獲頒該協會最高榮譽「智慧運輸獎章」，他表示，遠通會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通，以及全體用路人的行車、停車品質繼續努力。

ITS協會為表揚對於智慧型運輸系統領域具有傑出成就或特殊貢獻的人士、持續鼓勵研究，設置「智慧運輸獎」，每年僅頒發一位「智慧運輸獎章」。遠東集團徐旭東董事長於2013年，以民間力量協助推動國道電子化，對於台灣ITS智慧交通生活卓有貢獻，成為該獎項首次頒給產業界之代表。

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今年遠通電收張永昌總經理因推動ETC數位轉型，以用路人需求出發推出eTag智慧停車服務，並整合台灣業者共組ETC台灣隊，將整案系統輸出海外，亦獲得ITS協會最高榮譽「智慧運輸獎章」，這不僅是對國道ETC系統的肯定、更是對遠通電收全體同仁的鼓勵。

張永昌表示，遠通能獲此殊榮，特別感謝政府單位指導，以及用路人、各界先進的支持與指教，遠通會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通，以及全體用路人的行車、停車品質繼續努力。

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