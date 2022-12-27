▲今本土破2萬例！專家示警「高峰恐提早」：單日5萬例不是不可能。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮官王必勝評估第三波Omicron疫情高峰日期可能落在2月初，單日確診人數可能達3萬人上下。不過，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示警，疫情高峰可能提前到1月底，單日確診人數「可能超過3萬，甚至5萬都有可能」，主要是因為4項不利因素加在一起，但依然希望不要這麼多。

本土疫情連一周上升，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增2萬4427例本土病例，較上周二多7347例，增加約43%。

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指揮官王必勝昨表示，近兩周疫情增幅都在20%左右，預計還可能有第三波Omicron疫情，高峰日期可能落在2月初，單日確診人數可能達3萬人上下，呼籲民眾還是要做相關防護措施。

黃立民提到，1月底疫情升溫與天氣寒冷、過年、民眾防疫鬆懈與國外回來民眾變多有關，上述因素加總，「單日5萬例不是不可能」，但還是希望確診數不要飆到這麼高。

中國大陸宣布明年1月8日起解除入境隔離措施，並恢復公民出境旅遊，日本今（27）日緊急宣布12/30起恢復中國旅客入境快篩檢測，指揮中心表示暫不跟進。

對此，黃立民也回應，因為入境人數不多，暫時無加嚴必要，但可以針對中國入境者確診者全面基因定序，並每周監測疫情變化及時調整措施。