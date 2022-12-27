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大陸 大陸焦點 特派現場

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

男子對女朋友在開玩笑說了「你還真不如那個充氣娃娃懂事」竟遭殺害分屍。（示意圖／達志／美聯社）

▲男子對女朋友在開玩笑說，「妳還真不如那個充氣娃娃懂事」，竟遭殺害分屍。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

大陸安徽一名大媽像往常一樣沿著河邊的道路遛狗，沒想到狗狗突然跑到了河邊上，對著一個棄置李箱狂吠，並且不停地撕咬著行李箱。這名大媽看到狗狗撕咬的地方，竟滲出來紅色的血跡，而且還伴隨著陣陣的惡臭味，於是趕緊報警。當員警來到現場，把整個行李箱打撈上來，他們打開箱子後，裡面裝的東西簡直慘不忍睹，行李箱內裝的是已經切割了的屍體。

根據《網易新聞》報導，經法醫對屍體進行驗屍，得知死者是一名男性，年齡30多歲，通過DNA鑒定，他們找到了死者的家人，得知死者叫肖林，案發那一年肖林34歲。案發一個月前，他和某品牌的成人用品供應商，簽訂了線上代理合同。警方透過死者認識的友人得知，他有一名女朋友叫安娜，兩個人的關係很好，經常在社區出雙入對！很疑惑的是，肖林消失後，她的女朋友並沒有報警，有了這個線索，警方找到了安娜，經過初次和安娜的接觸，警方覺得她的嫌疑很大。

大陸安徽一名大媽像往常一樣沿著河邊的道路遛狗發向一個行李箱，裡面居然有被分屍屍塊。

▲警方打撈起行李箱，裡面居然有被分屍屍塊。（圖／視頻截圖，下同）

在見到警方時，安娜的神色很緊張，尤其在說到其男朋友的時候，總會閃爍其詞、遮遮掩掩。大部分時間她都是沉默不語，不像是因為男友去世而感到難過。警方於是對她展開進一步的調查，經安娜的朋友得知她喜歡木雕，她家還有用得很嫺熟的鋸木器械，結合棄屍現場，認為就是她分屍並棄屍。

掌握這個線索後，警方到了安娜家裡搜索，果然在衛浴室裡，發現了一把帶有血跡的手工鋸，和死者的血跡相對比，完全是吻合的。警方再次找安娜談話，在鐵證面前，安娜知道自己殺人的事情暴露了，於是承認自己殺害男友，並講述了殺害經過！

經法醫對屍體進行驗屍，得知死者是一名男性，年齡30多歲，通過DNA鑒定，他們找到了死者的家人。

▲經法醫對屍體進行驗屍，得知死者是一名男性，年齡30多歲，通過DNA鑒定，他們找到了死者的家人。

安娜表示，男友代理了成人用品並沒有告知她，男朋友還把一個充氣娃娃帶回了家，她覺得肖林是有女朋友的人，家裡不應該放充氣娃娃。她就問了一句，「你都有女朋友了，為何要放充氣娃娃在家裡？」肖林並沒有察覺到女朋友的不滿，他反倒是開玩笑說，「因為我喜歡呀，這娃娃可比妳好用多了」。聽了這樣的話，安娜感到了前所未有的羞辱份憤而離去。

過了幾天，她又到了男友家裡，她還是沒有放下充氣娃娃的事情，她想要知道充氣娃娃是不是被送走了？當她見到這一幕，簡直是把她驚呆了。原來肖林竟然把充氣娃娃放到了床上，還是平日裡自己睡覺的位置。本來就因為充氣娃娃不爽，現在看到充氣娃娃代替了自己，她認為男友無可救藥，她要和這名變態男友分手！

安娜把肖林約到了自己的家裡，當她提出分手時，肖林大笑，他沒想到女朋友竟然因為一個充氣娃娃，要和自己分手。他以為女朋友在開玩笑，然後說了一句「妳還真不如那個娃娃懂事」！聽到這句話，安娜徹底失去理智，她拿起手裡的罐裝飲料，用盡全身的力氣砸向肖林。肖林的頭被她砸出了血，憤怒的安娜更直接勒住肖林，直到把肖林勒死，之後，她用鋸木的鋸子將男友分屍，並拿來行李箱把碎屍裝入箱子裡，然後趁著夜色，來到了河邊棄屍。

她本以為行李箱會把屍體帶入到河底，她殺人的事情人不知鬼不覺。但是，沒有想到的是，因為幾天的大雨，竟然把行李箱給沖走了，沖到了淤泥當中，還被發現了！安娜對自己的犯罪行為供認不諱，被起訴到法院，最終因故意殺人，而且手段極其的殘忍，被判處死刑！

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