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從懷孕就被嘴！人妻出「1狠招」　婆婆氣瘋：我們家不養別人小孩

婆婆跟原PO說，就算小孩生的她們也不認。（示意圖／Pexels）

▲婆婆跟原PO說，就算小孩生了他們也不認。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，婆婆從她懷孕開始就開始折磨她，先說就算小孩生了婆家也不會認，又說希望人妻懷女生，因為婆家不缺男生，而之後她直接幫小孩從母姓，讓婆婆氣到不行。

原PO近日在臉書社團《毒菇九賤婆媳討論區》發文說，婆婆表示，「就算生了我們家也不會認的。」原PO說，那時候因為跟老公都住外地，所以也不常回去，「打從知道我懷的是男生就三不五十碎嘴說『要是懷女的不知道該多好』，因為他家都男的啦生不出女兒，所有女人都是娶進來的包括巫婆自己。」

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在原PO懷孕7個月的時候，婆婆表示，「啊你們是不是該去登記一下，不然小孩報戶口怎麼辦。」原PO傻眼，「前面完全都不提喔，到快生產了才在假好心？沒事就慢慢跟你耗反正我不急。」有天婆婆約朋友到家裡打牌，還當大家的面說，「你看她啦就是不會生，懷什麼男生，我們家就不要男的，想要女的。」

原PO媽媽知道後就說，「不用登記啦生完小孩帶回來我們自己養。」原PO表示，生產當天下午，婆婆出現，沒想到她又開嘴。婆婆表示，「唉如果生一個漂亮女兒有多好」、「這小孩怎麼長那麼醜，像妳吼」。原PO指出，「出院回家就跟我媽回家坐月子，然後就請我媽去幫小孩算名字，算好後報戶口我就直接『從母姓』謝謝，反正我沒嫁能奈我何，監護權也是我自己的，嬤寶頂多一個『父親欄』。」

想當然，婆婆知道後氣到罵原PO，「妳比較厲害妳自己決定就好」、「我們家不要養別人的小孩」、「怎麼會跟別人姓」。原PO跟老公說，「你如果還想要我們就自己去叫巫婆閉嘴，自己的阿嬤自己管，還有以後想看小孩看我心情謝謝。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「還好沒嫁，不然應該會被豬隊友氣屎」、「給媽媽100個讚，真的有夠帥的」、「終於看到一位硬頸精神的女人」、「現實的老吧唧嘴妖怪欸」、「娘家真的是最大的靠山」、「娘家護的女兒，老公不敢欺負，老公護的女人，婆家不敢欺負」、「超厲害，超有智慧的媽媽，應對得非常好」、「妳超讚的啦媽媽也很棒小孩自己養呀，嫁給媽寶嘛寶家以後有妳受的苦啦」。

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