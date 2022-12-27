中國邊境解封！觀光局長曝：陸委會正研議「開放港澳來台自由行」

▲觀光局長張錫聰。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

大陸國家衛健委發布《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，優化中外人員往來管理，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。不過目前我國仍禁止陸港澳民眾來台自由行，僅開放港澳團客來台觀光。交通部觀光局長張錫聰表示，陸委會正在研議是否進一步鬆綁限制，若決定開放也會隨時準備。

大陸外交部27日發布了《關於中外人員往來暫行措施的通知》，內容共有六大類，是針對新冠病毒感染「乙類乙管」後中外人員往來暫行措施，於2023年1月8日起實施。入境人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境。不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

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▲觀光局今日舉辦111年「台灣好行」評鑑結果頒獎暨成果分享會。（圖／觀光局）

至於我國規定，觀光局已自11月7日起開放旅行業組團赴港澳地區旅遊及接待來臺旅遊團體，惟中國大陸地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來臺觀光團體。另陸港澳人民不得來台自由行旅遊。

觀光局長張錫聰指出，雖然中國宣布解封，不過目前仍未接獲進一步的消息，後續會配合陸委會相關政策，目前陸委會也在研議是否進一步鬆綁限制，如開放港澳自由行等，若決定開放，觀光局也已隨時準備好，會盡力儘速讓市場恢復疫情前的模樣。