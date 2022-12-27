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國防專業在哪？吳怡農遭抓包瞄準鏡裝反　王鴻薇譏：作秀過頭了

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文今（27）日將親自宣布兵役延長為1年，卻傳出送立法院查照後，民進黨立法院黨團卻擬將查照改為審查，民進黨台北市立委補選候選人吳怡農受訪則說， 重點是行政部門做的一切只要有法源依據，那行政命令就沒有問題。遭國民黨對手王鴻薇吐槽，這依照《兵役法》 根本沒有修法的問題，聽不太懂吳怡農在說什麼，至於吳怡農被抓包瞄準鏡裝反，「是不是作秀過了頭？」

▲國民黨立委候選人王鴻薇於長春市場掃街拜會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委候選人王鴻薇於長春市場掃街拜會。（圖／記者林敬旻攝）

吳怡農主打「國防專業」，但臉書宣傳照上，手持T-91步槍的照片，被抓包步槍瞄準鏡裝反根本裝反的事件。王鴻薇酸， 國防的事情是非常嚴肅，並不是拍拍照、擺個姿勢，就假裝自己是國防專家。這件事情在某著程度是，吳怡農應該自己去回應，為什麼被抓包瞄準鏡裝反，是不是作秀過了頭？

就兵役延長，民進黨擬在立法院將「查照」改為「審查」，吳怡農指出，不管是審查還是查照，不會影響行政命令的執行時間，重點還是行政部門做的一切只要有法源依據，那行政命令就沒有問題，如果沒有法源依據就需要透過國會的立法跟修法。

王鴻薇受訪被問及吳怡農的相關說法，王疑惑稱，就自己所了解，《兵役法》將役期延長為一年，根本沒有修法的問題，而且只要行政院公告就可以執行，所以不太懂吳怡農在說什麼，吳怡農可能要去補補課。

王鴻薇表示，根據《兵役法》，如果役期要延長為一年，行政院可用行政命令來執行，這件事情討論那麼久，政府本來就要趕快定案，而總統蔡英文有700多天沒有以記者會形式向外界報告，今天應該跟外界說清楚。

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