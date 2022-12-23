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狼師補習班狂摸鳥！1年猥褻國小男童182次　他高中作業揭悲慘經歷

▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名補習班老師猥褻國小男童，二審法官認定他犯182罪，判有期徒刑3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台北報導

東部地區一名郭姓補習班老師為了滿足私慾，竟對當時就讀國小5、6年級的輔導班學生小正（化名），以每周3次的頻率，在補習班的茶水間、櫃台、教室內，猥褻小正的下體，被一審法官依對未滿14歲之男子為猥褻之行為，共195罪， 共處有期徒刑3年6月。二審法官則改認定為182罪，處有期徒刑3年。

就讀高中的小正為繳交學校作業，寫下從前自身經歷交給老師，他表示2016、2017年自己就讀國小5、6年級時，遭受補習班郭姓男老師以每周3次的頻率猥褻，小正國小6年級畢業時，向父母表示想換補習班後才結束，而此後小正也將這件事隱藏在心中。

直到2020年11月升上高中後，在學校要求的作業中寫下這段不堪的往事，才被老師發現而通報追查。小正表示，自己國小時因功課不好常被打，也為了趕上進度到補習班補課，沒想到郭男趁著2人獨處時對他伸狼爪，他因為對方是老師而不敢反抗。

郭男供稱自己沒有猥褻小正，但測謊未通過，法院也認為小正所述情節與本能反應並非憑空杜撰，若不是親身經歷、不可能前後記憶與具體描述皆一致，且雙方並無仇怨，小正沒有誣陷的動機。

一審法官認為，郭男從從2016年3月1日起到2017年5月31日為止，共計猥褻小正195次，他與小正為補習班師生關係，為人師表但竟罔顧倫理，對未滿14歲男子進行猥褻，造成其身心靈與人格發展的影響，又否認犯行，依對未滿14歲男子為猥褻行為，共195罪，各判有期徒刑7個月，合併應執行3年6月。

二審法官則認為，2016年3月分郭男仍未到職，因此郭男的猥褻時間應從2016年4月1日開始算，所以猥褻行為只有182罪，而不是一審認定的195罪，因此改判有期徒刑3年，全案還可上訴。

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