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腳底直接升溫8℃！專家曝「一張紙」抗寒神招：比穿襪子還有效

▲▼取暖,保暖,襪子,毛襪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很多人冬天手腳冰冷，會戴手套穿毛襪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／林依榕／今周刊

強烈寒流來襲，全台各地都像住進了冷凍庫，尤其是暴露在外的四肢，一冷起來簡直痛苦的不得了！一名網友發文詢問，自己是個手腳容易冰冷的人，每次冬天來到就會痛苦不堪；對此，專家建議只要將鋁箔紙塞入鞋中，包覆腳掌前端大約就可以提升足部溫度8度左右。

該名網友在PTT上表示，冬天一到自己就會手腳冰冷，手冷不打緊但是腳冷真的很難入睡。

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因此他睡前都會先洗熱水澡，尤其是腳的部位多沖一下，讓腳變紅紅的之後，再穿上襪子，這樣才能讓全身暖烘烘、睡眠品質變得稍微好一點。

但網友指出，家裡沒浴缸加上媽媽不准家裡有泡腳機，所以求助其他人有沒有更「方便」保持腳部溫暖的方法。

根據《早安健康》報導，日本東京明醫療大學川嶋朗教授曾指出，很多人想改善腳趾冰冷，第一時間想到的就是穿襪子卻效果不佳，其實腳尖如果溫暖的話，就可以不用套靠襪子也能連帶使體溫升高，可是該怎麼做呢？

川嶋朗教授說明，拿一張與鞋子同寬的鋁箔紙塞入鞋子，包覆住腳掌的前端，整個腳掌的溫度約提升8度。會有這樣的效果是因為，鋁箔具有傳導熱度與鎖住溫度的特性，不過若擔心鋁箔紙會刮腳不舒服，也可以多穿一層襪子。

另外，也可以用按摩像是輕揉按「湧泉穴」、「腳趾頭」、「旋轉腳踝」等方式，同樣能達到促進腳部血液循環、保暖效果。

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