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當兵都在瞎忙？他憶人伍11個月「一直唱軍歌」：整天把桌椅移來移去

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲兵役制度將恢復一年制。（資料照／記者李毓康攝）

文／陳彥宇／今周刊

針對是否將現行義務役四個月軍事訓，恢復至一年，軍事國防專家與執政黨立委均認為有必要，但最為關鍵的項目之一，在於如何強化訓練內容。

蔡英文27日召開國安會議　下午開記者會

總統蔡英文今（27）日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡總統說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

4個月義務役延長到1年，幾乎是社會共識

現階段台海嚴峻情勢下，把現行4個月的義務兵役期延長到1年，幾乎是社會共識。不過，過去曾有不少人喊話國防部一定要改革訓練內容，才能達到真正強化國防。

七年級退伍軍人：「當兵11個月，印象中一直在唱軍歌，整天把餐廳桌椅移來移去」

何以各方都認為軍方訓練有待改善？從已退伍民眾的服役經驗或許能看出端倪。「當兵十一個月，印象中一直在唱軍歌，然後整天把餐廳桌椅移來移去，再來則是保養甲車和協助志願役進行招募。」七年級生（介於1981年至1990年出生者）、陸軍退伍的楊先生，回憶起軍旅生活忍不住大吐苦水。

類似的當兵經驗，同樣發生在海軍664梯次入伍的七年級生陳先生身上。

當年幸運抽到稀少的海軍陸地單位，不必登上艦艇服役的他直言，當兵幾乎天天瞎忙，「不是掃地、送公文，就是申請外出往返郵局替單位寄信。」

陳先生無奈地說，入伍前還天真認為能學習到出社會能應用的技能，「現在想來那（當兵）11個月彷彿一場夢。」

有七年級生當工兵　學到埋地雷、架鐵絲網、開推土機

2020年9月入伍、12月退伍，在新竹關西服四個月軍事役的沈先生也坦言，入伍新訓期間幾乎都在背誦「單兵戰鬥基本教練報告詞」，例如：請鄰兵以火力掩護我等制式化的內容，偶爾練習突刺、投擲手榴彈；即使下了部隊，因疫情衝擊加上天候因素，「我們常在營區內的中山室看影片。」

當然，也有遇到精實軍旅生活的民眾。七年級生周先生當兵時擔任戰鬥工兵，服役11個月移防過九個不同地方，過程中學習到如何埋地雷、架鐵絲網阻隔敵軍，甚至被送去接受駕駛怪手、推土機等器具的訓練，但這類經驗畢竟不是所有役男的常態。

「要讓役男熟悉敵人兵力佈署的作戰序列情報」

對於訓練內容該如何調整，前國家安全會議副秘書長張榮豐表示，「國防部應帶著敵情練兵，要讓役男熟悉敵人兵力佈署的作戰序列情報。」

所謂帶著敵情練兵，張榮豐進一步說明，就是做好共軍軍情情報蒐集。

1996年時，共軍只能在台灣西岸演訓，如今共軍軍力提升，有了防止航母介入台海的能力，因此可在東岸演訓，「八月的圍台軍演，可能是未來攻打台灣方式，對我們來說就是很好的教材，應收集相關參數、情報、戰術演練等情報，以此為根據來調整國軍訓練內容。」他強調。

另有不願具名具名的前國安人士與張榮豐觀點一致，認為做好共軍情蒐工作至關重要，強化國防兵力是嚴肅課題，「國防部要避免敵情想像化、兵推公關化、訓練學術化狀況出現。」

揭仲：義務役訓練宜採「分類分流」

曾任國防部「110年國防報告書」諮詢委員、現為中華戰略前瞻協會研究員的揭仲建議，義務役訓練宜採「分類分流」，也就是役男服役期間，以及退伍後教育召集所接受的軍事訓練，別再採現行全體一致模式

例如，役男下部隊時抽到「縱深及城鎮守備旅」，便針對相關專業技能進行訓練，在教召或動員時也是如此，讓他們能繼續當兵時的訓練，將有助作戰能力專業化。

台灣義務役士兵　薪資僅南韓士兵一半

除了強化訓練內容，待遇問題亦是各界關注焦點，尤其，對比其他徵兵制國家，台灣義務役待遇經常被譏諷是「時薪八塊半」。

以服役一年的義務役為例，二兵時月薪為6510元，不只約是南韓義務役二兵月薪新台幣1萬2000元的一半，更與國內法定基本薪資有落差，「應調整待遇來提升民眾從軍意願。」

劉世芳認為，調薪有助化解義務役變「不願意」的心態。

綜合立委和專家建議，盤點清楚訓練計劃外，薪資提高也是另一延長兵役的重要配套，才能避免年輕人認為當兵是在浪費時間。

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