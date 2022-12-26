明道大學欠薪「教師嘆年關難過」　校長：本周一定給





▲明道大學遭控欠薪，教師嘆年關難過。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

今年9月被教育部私校退場審議委員會列為專輔學校的私立明道大學，再傳欠薪爭議，有學校教師指控，11月份的薪水到現在還沒收到，12月底發薪日又將至，校方承諾給薪期限卻一再跳票，感嘆年關難過。校長郭秋勳今（26日）表示，董事會已募得2億元資金，承諾本周六前一定會支付11月薪資。

郭秋勳曾在12月5日發給全校同仁一封電子郵件，信中指出，董事長李超群已募集到2億元挹注校務基金，但由於這一筆資金較為龐大，作業期程需要多一點時間籌措完成，因此11月薪資將再延後一周發放。該校教師發現，一周過去薪水仍未入帳，校長承諾跳票，且截至今日，11月的薪水還沒發放。

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郭秋勳今接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，因為學校被教育部列為專輔學校，招生對象受到限制，像是推廣教育、國際生都不能招，加上少子化，坦言招生狀況不如預期，但在董事長的奔走下，預計明年1月會有2億元的資金到位，希望校內老師可以共體時艱，他並承諾，11月的薪水預計這周六前會發放，至於12月薪水能否如期，則要看董事會決議。



▲明道大學校長郭秋勳寫給全校同仁的一封信。（圖／讀者提供）