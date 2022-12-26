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俄前副總理遭砲擊！傷勢嚴重傳「生殖器恐切除」　現場留一大灘血

▲▼俄羅斯聯邦航太局（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）在烏克蘭東部遭砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦航太局前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯聯邦前副總理、航太局（Roscosmos）前署長羅戈辛21日晚間在烏克蘭東部一間餐廳遭砲擊，身受重傷需要進行手術，現場留下一大灘恐怖血跡。雖然羅戈辛事後意識清晰還在社群上發文，但有消息指出，羅戈辛的臀部、大腿和陰莖都嚴重受傷，可能需要截肢，醫生也正盡力保住他的生殖器。

羅戈辛（Dmitry Rogozin）22日透過Telegram發文表示，他21日晚間在頓內茨克市（Donetsk）一間旅館餐廳內遭砲彈攻擊，有一塊金屬碎片從他的右肩胛骨上方刺入，導致背部受傷，需要接受手術。從曝光的照片可以看到，餐廳遭砲擊後現場留下大片血跡。

▲▼俄羅斯聯邦航太局（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）在烏克蘭東部遭砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼羅戈辛在烏克蘭東部遭砲擊，餐廳現場留下大片血跡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯聯邦航太局（Roscosmos）前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）在烏克蘭東部遭砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭媒體《Украина 365》則指出，羅戈辛的傷勢比想像中嚴重，他的頭部軟骨組織、臀部和左大腿都被彈片擊傷，可能面臨截肢風險，就連陰莖龜頭處都有嚴重撕裂傷，醫生正努力保住他的生殖器。

羅戈辛表示，砲擊發生時，他們正在旅館餐廳舉行工作會議，但國營《俄羅斯24》（Rossiya 24TV）則報導，羅戈辛當時是在慶祝他的59歲生日。由於傷勢較嚴重，且手術部位複雜，所以他從頓內茨克被轉移到莫斯科進行手術。

俄方調查人員指出，這起砲擊事件造成人員死傷，有2名餐廳員工身亡，推測是高精準度的武器所致，有可能是法國製的凱撒（Caesar）自走砲。

羅戈辛是力挺俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今年2月侵略烏克蘭的忠誠擁護者，2011年至2018年擔任俄羅斯聯邦副總理，並今年7月卸下俄羅斯聯邦太空總署署長職務。

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