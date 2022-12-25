　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

▲▼赫松市（Kherson）道路上淌血的屍體橫陳。（圖／路透）

▲赫爾松市（Kherson）道路上淌血的屍體橫陳。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基發表耶誕談話說，儘管數以百萬計人因俄羅斯攻擊而陷入黑暗，烏克蘭人不會屈服，將會創造自己的奇蹟。俄軍平安夜當天對烏南赫松市砲擊，造成至少10死58傷。

●澤倫斯基耶誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟
 澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日在影片中表示，自由要付出高昂代價，但奴役代價更高。他說：「我們在戰爭開始時忍下來了，抵擋了攻擊、威脅、核子威脅、恐怖、飛彈攻擊，這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

澤倫斯基在影片中說，「即使漆黑一片，我們也會找到彼此緊緊擁抱。如果沒有暖氣，我們會長時間擁抱彼此，互相取暖」、「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟」。

▲▼澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基像烏克蘭人民喊話，將會創造自己的奇蹟。（圖／達志影像／美聯社）

●俄軍平安夜砲擊赫松巿 澤倫斯基：繼續對抗邪惡
 儘管俄軍早已撤離赫松市（Kherson），但當地仍在莫斯科武器射程內，受到的威脅也未解除。澤倫斯基24日發布照片說：「這是赫松在聖誕節前一日早晨，市中心的狀況。」照片內容顯示，街上遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。

俄軍於平安夜當天對赫松市發動砲擊，造成至少10人死亡、58人受傷。澤倫斯基指控俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。

●挺俄侵烏遭西方制裁 白俄估2022年經濟萎縮4%
 白俄羅斯總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）說，白俄羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4%，這個數字遠低於若干預測。他告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所作的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」

●逃海外俄羅斯人 國會議長：將遭立法加稅
 俄羅斯國會「國家院」（State Duma，下議院）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，國家院正準備立法對離開國境的公民加稅。俄羅斯2月揮軍烏克蘭後，已有許多人前往海外。

沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「對離開俄羅斯聯邦的人取消優惠，並且對他們提高稅率，相關作法是正確的…我們正致力進行適當修法。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
300萬YouTuber「穿火辣聖誕裝」　粉絲樂收禮物
「1手勢」測你能不能當爸！
超狂家具店賣「紫水晶椅子」　顧客嚇壞：是刑具嗎
神秘男「穢物灌香爐」　廟方崩潰：10次了！報警怒告
力挺小甜甜！　女星曝「被教會情緒勒索」
研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！　別再放自拍照
男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了
3星座過年前發了　3星座大破財
聖誕節弟弟找姊　破門驚見「成白骨」死亡時間超過一年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

超狂家具店賣「紫水晶椅子」一張10萬　顧客看完嚇壞：這是刑具嗎

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」　挨批不知人間疾苦

烏克蘭人「打破傳統」在12月25日過聖誕節　象徵與俄羅斯決裂

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

超狂家具店賣「紫水晶椅子」一張10萬　顧客看完嚇壞：這是刑具嗎

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」　挨批不知人間疾苦

烏克蘭人「打破傳統」在12月25日過聖誕節　象徵與俄羅斯決裂

風暴冰封美國！他冒險出門「生日竟活活凍死」　大雪埋屍倒街頭

聖誕禮物「送這個」超受歡迎　國外網站調查：男女都愛

義大利前外長佛拉第尼不敵癌症「平安夜離世」　享壽65歲

俄羅斯人躲動員逃出國　下議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

20歲清純女演員「離奇死在片場」　男友是同劇男主角！案發秒被捕

台中公車司機飆罵老翁！港籍女乘客出言制止　竟遭開車撞倒、痛毆

國三蹺家少女連找2男「打砲換宿」　遭射後不理2度丟包

北市婦網戀「戰地醫生」匯款21萬…兒子急阻止　她難過吐心酸

「Mini敞篷版」推30週年紀念！折合新台幣130萬有找　質感更出色

俄軍轟炸赫爾松市「10死58傷」　澤倫斯基：不屈服將創奇蹟

12歲女兒受洗完「全家遭退貨」！　4寶媽被迫離開宋逸民教會

女兒一句：爸爸老婆不是妳嗎？　讓人妻不忍選擇提告

比爾蓋茲賣公寓當阿公啦！26歲長女嫁埃及裔富二代喜迎女娃　

姆巴佩15歲弟代表大巴黎登場　讓球迷想起法國中場球星

納達爾看梅西決賽進球感動到哭　「他受了很多苦才奪冠」

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

國際熱門新聞

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

生日活活凍死！他冒險出門陳屍街頭

清純女演員「死在片場」　男友演同齣戲被捕

CNN亞洲18大景點「台灣唯一入列是墾丁」這裡必去

找到最後1具遺體！救援見超臭屍水挖出腐屍

體育記者「厭世站雪地」播氣象　意外爆紅

烏克蘭指責俄軍攻赫松　街上屍體橫陳

埃及籃球賽「看台崩塌」27傷　恐怖畫面曝

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

冷到爆！外媒曝「這10件事」千萬要注意

更多熱門

相關新聞

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

烏克蘭人今天正在度過俄軍入侵後的第一個聖誕節，各地軍民也在這天分享自己正在慶祝聖誕節的照片。但事實上，烏克蘭人的聖誕節並不是12月25日，而是1月7日，過去只有「激進人士」會在12月慶祝聖誕節，所以對烏克蘭人來說，12月慶祝聖誕節其實是一項打破傳統的舉動。

俄議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

俄議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎

俄軍平安夜狂轟　烏克蘭南部城市10死58傷

俄軍平安夜狂轟　烏克蘭南部城市10死58傷

俄軍平安夜砲擊 澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

俄軍平安夜砲擊 澤倫斯基：烏克蘭正對抗邪惡

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

明轉雨！　連假天氣出爐

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

露營山崩增至31死　包括11名兒童

獨家／宋逸民藝起發光內幕曝光！

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面