　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁：俄羅斯準備好談判「都是他們拒絕」　烏克蘭怒斥逃避責任

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

▲ 普丁聲稱，俄羅斯準備好進行談判。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭聖誕節周末不平靜，南部赫爾松發生一連串空襲，但俄羅斯總統普丁聲稱，莫斯科希望進行談判，烏克蘭和西方卻不願意。烏方則駁斥普丁說法並指控，俄方不僅不願談判，還企圖逃避責任。

《福斯新聞》報導，普丁25日接受俄國官媒訪問時聲稱，「我們準備好和有關各方就可接受的解決方案進行談判，但這取決於他們——拒絕談判的不是我們，他們才是。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）對此批評，普丁需要回頭面對現實，「俄羅斯單方面襲擊烏克蘭，殺害烏克蘭公民，沒有其他國家、動機或地緣政治力量。俄羅斯不想談判，卻試圖逃避責任。」

▲▼ 烏克蘭赫爾松平安夜發生空襲，至少10人喪命。（圖／路透）

▲ 赫爾松平安夜發生空襲，至少10人喪命。（圖／路透）

烏國南部城市赫爾松在戰爭初期遭俄軍佔領，11月被烏軍解放，平安夜卻遭飛彈轟炸，造成至少10人死亡，數十人受傷，其他城市及能源基礎設施近幾月來也持續遭受砲擊。

澤倫斯基上周出訪美國，國會演說中呼籲烏克蘭人民，未來幾天需留意空襲警報，「今年只剩下幾天了。我們必須警惕，敵人會試圖讓這段時間變得黑暗又艱困。」

澤倫斯基的美國行過後，美國國會兩院批准450億美元援烏計畫，正等待總統拜登簽署。普丁25日則持續指控西方企圖瓦解俄羅斯，「實際上最基本的問題來自我們地緣政治對手的政策，他們的目標是分裂俄羅斯。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
爆乳田慎節「耶誕夜跟他吃火鍋」　無修照片曝
宋仲基被爆當爸了！　經紀公司火速發聲
聽到柯文哲參加《炎上》　王世堅驚呆愣4秒：一定會整我
南山人壽喊賣！尹衍樑砸近700億　傳中信金出「羞辱價」
快訊／國民黨火速開考紀會　第1個開鍘他
快訊／民進黨前市長　碩士學位遭撤銷
宋仲基認愛新女友　離婚宋慧喬「不分30億財產」花26天切割

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓首起死亡案例！他感染變形蟲「腦袋遭啃食」　曾長期滯留泰國

普丁：俄羅斯準備好談判「都是他們拒絕」　烏克蘭怒斥逃避責任

俄空軍基地傳爆炸聲「空襲警報狂響」　才剛被無人機攻擊

克羅埃西亞下周正式「採用歐元、加入申根」　將迎經濟和觀光收益

全美增至30死！　紐約水牛城「災難冰封」影片曝

查爾斯三世首次耶誕文告　讚揚英國民眾團結一致

蓋達首腦死近5個月「首發聲」　35分鐘錄音檔曝光

聖誕節悲劇！客運墜40公尺困暴漲溪流　全車6死2傷

奧地利滑雪勝地雪崩約10人被埋　搜救進行中

南非油罐車爆炸事故　增至15死37傷

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

南韓首起死亡案例！他感染變形蟲「腦袋遭啃食」　曾長期滯留泰國

普丁：俄羅斯準備好談判「都是他們拒絕」　烏克蘭怒斥逃避責任

俄空軍基地傳爆炸聲「空襲警報狂響」　才剛被無人機攻擊

克羅埃西亞下周正式「採用歐元、加入申根」　將迎經濟和觀光收益

全美增至30死！　紐約水牛城「災難冰封」影片曝

查爾斯三世首次耶誕文告　讚揚英國民眾團結一致

蓋達首腦死近5個月「首發聲」　35分鐘錄音檔曝光

聖誕節悲劇！客運墜40公尺困暴漲溪流　全車6死2傷

奧地利滑雪勝地雪崩約10人被埋　搜救進行中

南非油罐車爆炸事故　增至15死37傷

國安基金不排除「護2年」！　操盤手：這次狀況較危急

朱宗慶樂團倉庫燒成廢墟慘狀曝　文化部：啟動急難補助機制

兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

首位女中將談「兵役恢復1年」　陳育琳：全民國防每位學子都有責任

巴西傳奇比利獲頒「史上最佳球員獎」　由內馬爾代領

陸再有官員病亡！前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

金馬得主早逝！肝癌5症狀曝　年奪8千條命「2高危險群」小心

21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

宋仲基被爆當爸了！網「婦產科巧遇他和英國女友」　經紀公司火速發聲

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

國際熱門新聞

生日活活凍死！他冒險出門陳屍街頭

陰莖痛爆！男癌細胞擴散「GG整根切掉」

超狂家具店賣紫水晶椅！客嚇：刑具嗎

國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣

蓋達首腦死近5個月「首發聲」　35分鐘錄音檔曝光

日本暴雪13死80傷　1萬多戶停電

宛如災難片！美國冰封恐怖現況曝光

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

聖誕節悲劇！　客運墜橋困暴漲溪流6死2傷

比爾蓋茲當阿公！長女喜迎女娃　

俄轟赫爾松10死　澤倫斯基：將創奇蹟

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

老爸哄4歲女兒簽下「20年不交男友」合約

更多熱門

相關新聞

俄空軍基地傳爆炸　空襲警報狂響

俄空軍基地傳爆炸　空襲警報狂響

俄羅斯恩格斯空軍基地（Engels air base）本月初才遭無人機攻擊，今日又傳爆炸事件。俄媒Baza報導，當地居民聽到巨大爆裂聲，空襲警報不絕於耳；烏克蘭商業諮詢網（RBC-Ukrain）宣稱一共發生2次爆炸。《路透社》引述烏俄媒體報導此案，但兩國官方皆未證實，該報也無法獨立核實真偽。

俄轟赫爾松10死　澤倫斯基：將創奇蹟

俄轟赫爾松10死　澤倫斯基：將創奇蹟

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

烏克蘭人打破傳統12月25日慶聖誕　象徵與俄決裂

俄議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

俄議院：離境民眾「背叛國家」要繳更多稅

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

宋仲基「女友正面高清照」曝！

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

姆巴佩頂樓豪宅開箱　開窗就是巴黎鐵塔

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面