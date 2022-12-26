普丁：俄羅斯準備好談判「都是他們拒絕」　烏克蘭怒斥逃避責任

▲ 普丁聲稱，俄羅斯準備好進行談判。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭聖誕節周末不平靜，南部赫爾松發生一連串空襲，但俄羅斯總統普丁聲稱，莫斯科希望進行談判，烏克蘭和西方卻不願意。烏方則駁斥普丁說法並指控，俄方不僅不願談判，還企圖逃避責任。

《福斯新聞》報導，普丁25日接受俄國官媒訪問時聲稱，「我們準備好和有關各方就可接受的解決方案進行談判，但這取決於他們——拒絕談判的不是我們，他們才是。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）對此批評，普丁需要回頭面對現實，「俄羅斯單方面襲擊烏克蘭，殺害烏克蘭公民，沒有其他國家、動機或地緣政治力量。俄羅斯不想談判，卻試圖逃避責任。」

▲ 赫爾松平安夜發生空襲，至少10人喪命。（圖／路透）

烏國南部城市赫爾松在戰爭初期遭俄軍佔領，11月被烏軍解放，平安夜卻遭飛彈轟炸，造成至少10人死亡，數十人受傷，其他城市及能源基礎設施近幾月來也持續遭受砲擊。

澤倫斯基上周出訪美國，國會演說中呼籲烏克蘭人民，未來幾天需留意空襲警報，「今年只剩下幾天了。我們必須警惕，敵人會試圖讓這段時間變得黑暗又艱困。」

澤倫斯基的美國行過後，美國國會兩院批准450億美元援烏計畫，正等待總統拜登簽署。普丁25日則持續指控西方企圖瓦解俄羅斯，「實際上最基本的問題來自我們地緣政治對手的政策，他們的目標是分裂俄羅斯。」

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