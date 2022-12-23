女友收男同事送「性感內衣」曖昧傳訊：穿給我看　回答讓他綠炸

▲男同事送性感內衣「傳訊讓我看」，女友回應很害羞。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友發文求助，他的女友日前收到同事送一件「性感內衣」，該同事還傳訊息說，希望女友能穿去給對方看，讓他無法接受立刻質問女友，沒想到女友卻說是他想太多了，甚至生氣完全不理他，「所以現在是我錯了嗎？」貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在爆料公社App表示，他日前發現，女友的同事送給女友一件性感內衣，對方還傳訊息說希望女友穿給他看，女友回覆對方一個害羞的貼圖，「這樣算出軌嗎，我質問女友，女友說回貼圖只是禮貌而已，覺得我想太多找她麻煩，然後生氣不理我了，所以現在是我錯了嗎」、「是她出軌，還是我想太多了？」

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▲原PO抓包女友與同事曖昧，。對方還送性感內衣（示意圖／Unsplash）

貼文一出立刻引起網友熱議，有人說，「你沒錯，但趕快換一個吧，不然等著被換掉」、「女生怕你再追下去，所以先生氣，該審慎考慮了」、「該放生了，不然等著綠吧」、「誰沒事會送別人女友性感衣物，還希望穿給他看」、「有鬼，正常或會告知對方已有男友，禮物不適合吧」。

還有人說，「回應貼圖只是禮貌，雙方親吻只是禮貌，愛撫對方只是禮貌，上床過夜只是禮貌，來來回回只是禮貌，說聲分手只是禮貌，閃身走人還是禮貌。」

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