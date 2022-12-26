交警靠個資爽買豪車！女友咬出「被叫去兼差真相」…被害人怒炸

▲時任南港交通分隊警員林信洋涉嫌配合製造假車禍詐保遭起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警南港分局前交通分隊警員林信洋攜邱姓學弟，配合其從事抓車業者吳姓女友，涉以警用車籍查詢車主個資，讓業者快速協助車貸銀行、當鋪追人扣車，林從中賺取54萬餘元獎金。今（26日）法院開庭，吳姓業者認罪並指出是林要求他假車禍真詐保；吳女則稱「林提供的資料都沒用」更當庭曝林人緣差，可能是想用個資交朋友。

今法院開庭，37歲吳姓業者全認罪，並指出假車禍真詐保是林信洋一手策畫。他解釋，當時賓士車想維修，故詢問林的意見，林則回他「我來安排」；吳接著說，林還暗示，拿到60萬保險金要求30萬紅包，他因為害怕還反問林會不會違法，林則掛保證說「不會，頂多就是保險不賠而已」，因此在2020年10月22日晚間，林叫他將賓士車停放在港東街57號停車格停放，再指示蕭男駕駛三菱汽車故意撞擊賓士車。

49歲吳女僅認違反個資法否認貪汙罪，她說，沒用過林提供資料，都是以自己尋車系統抓車，並進一步說，尋車系統內的車籍資料都是欠銀行款項，因此銀行每天都會給下游廠商新單，讓廠商尋車，而廠商尋車模式就是在馬路上隨機一輛一輛打車號。

▲吳姓抓車業者全認罪。（圖／記者黃宥寧攝）

吳女更當庭曝，她與林及其他業者有組LINE群組，林都會主動給車籍資料，是因為他人緣不好，才會認為提供資料可以交朋友，也解釋，要從事抓車工作前，曾問過林意見，但林卻告訴她「這是正常兼差行業，我不行但妳可以」因此才會開始從事該行業，並把獎金用來支出2人生活費用。

吳女對於認罪說詞前後矛盾，讓公訴檢察官當庭提出質疑「妳的意思是林信洋查的都是垃圾」到底是有利用這些資料還是沒用，吳女辯護人則答，因為林提供的抓車資料都沒使用到，所以沒有因果關係，因此不構成貪汙圖利罪，致於所查詢的資料是否及如何用以尋車，將再遞狀陳報；但這席說詞，已經讓被害人坐在旁聽席忍不住憤怒說「我聽不懂他們在胡說八道什麼」。

▼前南港交通分隊警員林信洋，被指出才是一手策畫假車禍真詐保真兇。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）

林信洋透過警用電腦系統從中查詢33筆資料，讓楊姓等業者得以更充分透過這些資料尋車，而林2018年、2019共查到69筆，一筆最少8000元起跳，2年合計不法賺取54萬5840元；諷刺的是，林員曾在2016年獲頒「年度廉能楷模」，背後超暖原因竟是因為他不願意收下車禍當事人家屬致贈的紅包1萬元，並公開接受市長柯文哲表揚，如今卻被自己女友及業者咬出整起案子都是他一手策劃。