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妻每月只給5千！月薪67K中油員工為還信貸作假帳貪230萬　下場曝

▲奇景！新竹球棒隊大街攔車揍人　車內不停飛出鈔票。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲中油員工勾結廠商報假帳，10年不法所得230萬。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

記者翁子皓／高雄報導

高雄洪姓中油煉油廠煉製事業部管理員，負責採購該組及轄下工廠所需的物品，但他因在外積欠債務，加上妻子一個月只給他零用錢5千元，竟動起歪腦筋，與兩家廠商勾結報假帳，詐領230萬餘元。法官認為洪男犯後有自首，依詐欺、偽造、變造私文書等罪，判洪可易科罰金徒刑2年，不得易科罰金徒刑2年，均緩刑5年，還要向國庫支付20萬。

檢方偵辦時發現，洪男中油某煉油廠煉製事業部當管理員，負責採購口罩、耳塞、電池、油漆筆等輔助工具，月薪有6萬7千元，但都直接匯給老婆，老婆再給他5000元當零用錢，然而，洪男在外積欠的250多萬元的信貸，無力償還之下，於是鋌而走險，與陳姓廠商以及另間販售五金用品的廠商共謀，開立不實發票，從2012年到2021年間，多次刻意利用政府採購法、中油未達公告金額採購得以簡便的規定，作假帳向公司請款，10年之間害中油損失230萬餘元。

中油政風室人員察覺有異，問洪男為何有商行明明在2017年早已停業，卻仍有出貨。洪男怕事跡敗露，於是在2021年5月28日到法務部廉政署自首，主動告知自己以不實單據辦理核銷，使中油公司撥付款項，從中獲取不法利益。

法官認為，洪男勾結廠商，詐領230萬餘元，審理期間還說「主要是為了公司的業務去做的」合理化犯罪動機，足認洪觀念長期偏差，所為實有不當，但考量洪犯後自首坦承犯行，繳回全部犯罪所得，且已從中油公司退休，現年66歲，亦因本案經羈押，應得以記取教訓，因此依詐欺、偽造、變造私文書等罪，判洪有期徒刑2年，不得易科罰金有期徒刑2年，均緩刑5年，還要向國庫支付20萬，全案還可上訴。

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