罵「警界三傻＋小小鳥小弟弟」　嗆警男辯「因警察是鴿子」下場曝

▲金門一男子到警察粉絲業指名嗆警「警界三傻」，被法院判拘役50日。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／金門報導

金門一陳姓男子不滿警方執勤，上網指名道姓嗆3警員是「警界三傻」，還在信封寫上「「○○○小小鳥小弟弟(惡警)」，並把信寄到員警任職派出所，被檢方依妨害名譽起訴，金門地院審理，判陳男應執行拘役50日，可易科罰金5萬，全案還可上訴。

判決指出，33歲的陳男因違反毒品危害防制條例，被金門金城分局3名員警持搜索票搜索。陳男因而心生不滿，於今年3月2日前往台北萬華網咖登入臉書，在金城分局臉書專頁下，對3名員警指名道姓罵「警界三傻」，再留言「注意囉，換我發球，我希望敵人不要太弱，我一個人對付你們三個」。陳男又在郵件信封上書寫「○○○(警察姓名)小小鳥小弟弟」，並註明「惡警」後，將信寄到警局，讓3名警員覺得受辱，經金門縣警局偵辦後，將陳男移送法辦。

陳男到案時否認辱警，辯稱「一個人對付你們三個」只是情緒發洩，而且對方3人是警察，應該不會就此害怕，另因為警又稱「鴿子」，所以他才寫「小小鳥」，沒有別的意思。

檢方認為，「小小鳥」指鳥類，警徽上也是金黃色鴿子，故難認為「小小鳥」於客觀上為羞辱或謾罵之語，如成立犯罪，也和陳男其他言行合併為1罪，依妨害名譽罪嫌起訴陳男。

金門地院審理，認為陳男以「警界三傻」、「惡警」等語辱警辦事不力或智能低下，貶損3名警員的社會評價，態度囂張及挑釁之意明顯，等同公然挑戰公權力，且陳男犯後矢口否認，未能與3名員警和解，依他犯公然侮辱合併處拘役50日，可易科罰金5萬，全案還可上訴。