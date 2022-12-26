陸再有官員病亡！前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

▲前廣州市長黎子流病逝。（圖／翻攝自廣州日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情大爆發，近期有多位名人病逝。大陸「副部級」官員、前廣州市長黎子流昨（25）日因突發心臟病搶救無效離世，享耆壽91歲。不過，原廣州市人大副主任周慶強25日發文稱，黎子流是於染疫後第10日病逝。

據香港《明報》報導，一段由周慶強發出的「沈痛悼念尊敬可愛的黎市長！」微信內容指出，黎子流日前陪妻子留院治療，入院前兩人核酸（PCR）檢測均為陰性，但15日被告知他們在醫院「陽了」。

內容顯示，黎子流的秘書透露其「行動不便。但胃口尚好」；黎子流的病逝說明瞭「新冠病毒十分兇殘。特別是對老人家極不『友善』」、「老領導們更加要做好防護」。

據《廣州日報》報導，廣州市政府辦公廳25日表示，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的共產主義戰士，廣州市原市長黎子流同志因突發心臟病搶救無效，不幸於12月25日上午8時17分在廣州逝世，享年91歲。」

據悉，黎子流出生於1932年，曾於文化大革命期間被列為「三反分子」和「走資派」，接受百餘場批判及入獄2年。黎子流1990年被任命為廣州副市長、代市長，之後擔任市長，曾推動興建連接廣州市區至白雲機場的道路、廣州地鐵等大型基礎建設，開辦五邑大學、推動順德改革開放等。

作為廣東順德人，黎子流粵語金句頻出，其中「得就得，唔得返順德」（做得下去就做，做不下去就回順德，意思是出來混不成功就回家鄉重來）流傳甚廣。

▲劉吉（左）和胡錦濤合影。（圖／翻攝自中經在線）

近期大陸接連傳出名人死亡，訃告更是密集式發出，當中不乏中共官員，包括原國家體委副主任劉吉。據大陸官媒《中經在線》披露，他是因感染新冠醫治無效逝世。許多網友指出，這可能是迄今為止媒體報導過的染疫死亡的最高級別的中共官員。