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南韓首起死亡案例！他感染變形蟲「腦袋遭啃食」　曾長期滯留泰國

▲▼南韓傳出首宗感染福氏內格里變形蟲後引發腦膜炎死亡的案例。（圖／翻攝自美國CDC）

▲南韓傳出首宗感染福氏內格里變形蟲後引發腦膜炎死亡的案例。（圖／翻攝自美國CDC）

記者羅翊宬／編譯

南韓傳出首起遭食腦變形蟲感染後，腦袋慘遭啃食死亡的案例！該名患者曾經在泰國居留4個月，豈料返回南韓後，開始出現頭痛等類似症狀，儘管緊急送醫治療，卻仍不幸於本月21日慘死。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓疾病管理廳今（26）日對外通報境內首起感染福氏內格里蟲後的死亡病例，為一名曾經在泰國居留4個多月的韓籍人士，他返回南韓國內後開始出現頭痛、熱疳、喪失語言能力等罹患腦膜炎時的症狀，儘管緊急移送至上級綜合醫院接受治療，卻還是不幸於21日撒手人寰。

南韓防疫當局進行不明原因傳染病之病原體分析研究，在病患體內檢測出福氏內格里蟲的DNA，經過核酸序列分析比對後，其基因排序與先前國外感染腦膜炎患者的福氏內格里蟲DNA序列相比，相似度高達99.6%。

福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）俗稱食腦菌、食腦變形蟲、福氏阿米巴蟲，當人體、老鼠或其他實驗動物感染時，恐會誘發罹患高度致命的福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎。

報導指出，在湖泊、河流進行游泳等水上活動時，有較高機率遭福氏內格里蟲感染，而先前國外也曾傳出在宗教目的、或因感染鼻炎使用鼻竇沖洗器（neti pot）後，因使用到遭汙染的水源而感染福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎的案例。

據悉，福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎死亡率至少在97至99%，1937年在美國維吉尼亞州傳出全球首宗感染案例，截至2018年為止全球共通報381宗病例，儘管感染機率與病例數皆不高，但其最大宗的感染途徑是游泳，尤其是夏季時因水溫升高，導致感染風險增加，不過人與人之間並不會互相傳染。

福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎的潛伏期短為2至3天、長則7至15天，感染後會出現頭痛、精神渙散、嗅覺異常或出現上呼吸道症狀，之後演變為嚴重的頭痛、發燒、嘔吐、頸部僵硬等症狀，接著開始陷入昏迷，直到死亡。

美國從1962年至2021年共通報154宗病例，其中美國德州的供水系統曾慘遭福氏內格里蟲感染，不僅導致6歲男童染病死亡，一名24歲女性戴隱形眼鏡時更遭該寄生蟲啃食角膜而導致右眼失明。在今年，美國內布拉斯加州一名男童也在前往河邊游泳後遭感染死亡。

至於在亞洲，巴基斯坦則通報41宗病例、印度通報26宗病例、中國通報6宗、日本通報2宗，而泰國過去40年則發現包含外籍旅客在內的17宗病例。

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