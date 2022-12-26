大陸用「美人計」對南韓滲透？　大陸使館駁斥：故意炒作抹黑

▲北京當局在海外廣設秘密警察站的話題，近來日益引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京當局在海外廣設秘密警察站的話題，近來日益引發關注。據韓聯社報導，消息人士23日透露，南韓反間諜部門懷疑首爾江南區一家中餐廳是中國在南韓設立的秘密警察組織據點。26日，中國駐南韓大使館時隔三天再針該報導反駁，這些南韓媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象。

據大陸駐南韓大使館微信公號12月26日消息，中國駐韓大使館發言人稱，對南韓個別媒體涉華不實報導表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，近日南韓個別媒體繼炒作所謂「海外警察站」後，又聲稱「中國通過美人計等方式對南韓進行滲透，干涉南韓內政」，甚至還點名道姓提及中國前駐韓大使，「我想強調，有關報導完全是無中生有、蓄意中傷，有違禮節。正所謂欲加之罪，何患無辭。」

發言人直言，「個別媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象，毒化中韓關係民意氛圍。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

發言人批評，「不干涉內政是聯合國憲章的基本原則，也是中國外交的一貫立場，我願重申，中方始終尊重韓國內政，過去從未今後也不會干涉韓國內政。」

發言人說，多年來，大陸駐南韓大使館同南韓政治、經濟、文化、學術、地方等各界人士開展正當交往，旨在推動中韓友好交流與合作，促進兩國人民之間的友好感情，「我相信韓駐華使館也是這麼做的。中方將繼續積極推動中韓戰略合作伙伴關係不斷髮展，更好造福兩國和兩國人民。」

發言人強調，媒體是民眾瞭解世界的窗口，有著重要的社會影響和責任。中方敦促南韓個別媒體基於客觀公正立場看待和報導涉華內容，立即停止不負責任的報導，停止汙衊中國、抹黑中國形象，停止毒化中韓關係民意氛圍。

此前，針對有南韓媒體指中國在首爾設立「海外警察站」，中國駐南韓大使館發言人上星期五（23日）就事表示遺憾，並指報導「毫無事實根據。」