和獨子交往1個月…未來公婆狂催生嗆：不然就分手　過來人給建議

▲一名女網友和男友交往不到1個月，對方長輩就催生想抱孫。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隨著社會風氣的改變，現代人不再堅持一定要結婚和生小孩，但不少長輩仍有這樣的觀念。一名女網友抱怨，她和現任男友才交往1個月，未來公婆就要求小倆口趕快懷孕，還放話：「不生就別在一起」，讓她十分苦惱。

原PO在《匿名公社》APP提到，她和男友都是30歲，2人交往不到1個月，偏偏是獨子，長輩認為不能再拖了，需要趕快懷孕才能傳宗接代，但是她不想這麼早就被小孩子綁住，另一半也和她意見一致，不想那麼早生，可是家裡狂催狂逼。

男方家長還嗆原PO：「不生那就別跟我兒子在一起」，朋友聽完都奉勸她要再三考慮，「別瘋了！」對此她表示，生小孩很容易，但養不容易，養一個小孩要花上千萬，30歲經濟還不夠穩定，養一個小孩會有經濟負擔。

▲原PO和男友都不想太快生孩子。（示意圖／翻攝自photoAC）

此文一出，網友紛紛留言建議，「為什麼一定要生？啥老舊觀念，現在不婚的頂客族也很多，人生過的開心快樂最重要」、「不想生就不要生啊，而且才剛交往就催生是有多急？」、「妳有跟男友談嗎？如果妳真的沒想生小孩，就老實告訴他，而且他是獨子家裡的壓力一定很大，彼此沒共識還是放手好了！」、「被當生產機，還猶豫什麼？」

不過，也有一派網友提醒，若有生孩子的計畫最好盡早，年紀輕不生，等老了，想生確生不出來了，再來後悔」、「如果有打算生小孩，不要再拖延了，否則等到想生時，不是身體不適合就是難受孕，那會因小失大喔」、「年級輕時懷孕、生養比較容易，超過30後懷孕要做的檢查更多、體力也差很多，過來人都會給良心的建議」。

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