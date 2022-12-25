擅自開走新車炫耀被唸　公公摔鑰匙嗆「給面子才開」人妻傻眼

▲夫妻開新車回婆家，竟被公公擅自開走炫耀。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「公公把新車開走了！」一名女網友透露，夫妻倆最近買了新車，日前興奮地開回婆家和公婆分享喜悅，不料隔天睡醒發現車子不見了，原本以為遇到小偷，後來才得知車子被公婆開走，老公不滿地碎唸了幾句，結果公公一回家就大發脾氣，不僅怒摔鑰匙，還嗆「給你面子才開你的車」，讓2人當場傻眼。

原PO在網路論壇Dcard發文，「跟老公買了新車，很開心地開回去婆家，公公婆婆看到又驚又喜，一直說新車好啊！好看！也趁著週末假日載他們兩老兜風。隔天當我們睡醒，老公先下樓，突然整個衝上來說車子不見了！我傻眼！也太倒霉了吧？車子剛牽就被偷，因為婆家是舊式透天，我們若回婆家，車子都是隨便停路邊」。

女網友提到，「後來老公又下去，發現公婆不見了，我似乎了解了。老公打電話給公公問他們人呢？公公很開心地說：『我跟你媽在外面啊！我開你的車出來給我的朋友看一下啦！買新車當然要給大家看一下啊？』老公覺得很不爽，就說：『你為什麼沒跟我說就開車出門？我們現在要用車欸！然後你幹嘛開去給朋友看』？」

人妻表示，「原來公婆開著我們的車跑去台南找朋友？我真的也是傻眼欸！就這樣，我們兩夫妻在家等到傍晚公婆回來，公公一進門就摔鑰匙，說我們小氣巴拉，開個車又怎樣？不能嗎？自己兒子的車要開還要問？」不僅如此，公公還嗆，「虧我朋友還一直稱讚你的車，說你新車很好開！給你面子才開你的車，你真是不知好歹！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「應該直接報警說車不見了，讓警察去查到車的位置的時候，讓他們感受一下被當做小偷的感覺，保證不會有下次了」、「你們先前就知道你公公婆婆會亂借車，那你們新車鑰匙還不收好，心真的很大」、「我自己也不喜歡車子外借，不是說小氣，是怕有個萬一如果擦到要算誰的」。

▲開新車回婆家，公公擅自開走炫耀被唸。（圖／翻攝自Dcard）

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