「含淚投給民進黨」惹議 ！基進黨議員批「不敢跑票」：假本土

▲台南基進黨議員李宗霖批民進黨議員不敢跑票，是假本土議員。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

民進黨台南市議長邱莉莉25日以36票當選，開議前正國會6名議員聯合發表聲明預告將「含淚投給民進黨」，引發討論。對此，基進黨新任議員李宗霖跳出來痛批「這群假本土議員，在黨中央施加壓力的情況下不敢跑票」，也期盼邱莉莉議長可以兌現承諾推動議會改革，讓台南市議會能夠煥然一新。

台南市議會新任議員李宗霖表示，此次台南市議會正副議長選舉可說是風風雨雨。儘管最終結果民進黨議員沒跑票，但這過程中的混亂、黑金介入、買票等等，正是人民對政治冷感，甚至是反感的起點。

李宗霖強調，會引起如此大的風波，正是因為一群披著羊皮的狼，揮著本土旗幟卻公然招搖撞騙選民，使得劣幣驅逐良幣。今日，這群假本土議員是在民進黨中央施加壓力的情況下不敢跑票，這些議員不是投完票就沒事，未來註定會被淘汰，台灣基進一定會在這些的選區派出參選人，用堅定護台灣的力量，取代這些假本土的政治人。

李宗霖也再次提醒，如同與邱莉莉議長會面時所說提，在接下來的4年，絕對會強力監督議長進行議會改革，期盼邱莉莉議長可以兌現他的承諾，使台南市議會能夠煥然一新。

李宗霖最後表示，希望藉由台灣基進這關鍵一席，持續發揮影響力，達成「本土執政、本土監督」目標。因為台灣基進從成立開始，便是以捍衛台灣主權、以成為堅定且踏實的在野政黨而努力。未來也會繼續帶著這樣的初心，從台南市議會開始，讓台灣成為台灣人的台灣。

▼台南議長交接印信。（圖／記者林悅攝）