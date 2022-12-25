彰化縣長王惠美就職　宣布5大願景「對的事，就是要堅持」

▲彰化縣長王惠美就職，經濟部長王美花監交印信。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第19屆縣長宣誓就職典禮，25日上午在彰化演藝廳隆重舉行，彰化縣長王惠美連任，由主持人暨監誓人經濟部長王美花手中接下印信且宣誓為第19屆縣長。王惠美提出5大願景，未來將秉持28年來從政的初衷，「對的事，就是要堅持」，繼續為彰化鄉親奮鬥打拚，同時公布小內閣名單，由於人口數低於125萬人，副縣長少一人。

王美花表示，王縣長連任，代表多數民眾認同其四年任期於彰化的基礎建設、招商引資、年幼照顧、長者長照等都有逐步推進，也受到縣民肯定。

王美花指出，「我也是彰化人」，彰化如何做好發展，彰化有很多面向，需要經濟發展、農村發展、文化發展等，這是個多元有趣的地方，且氣候環境非常好，每次回到故鄉都覺得這是個好地方，縣長新任期，如何將彰化縣做得更好，唯有中央地方攜手合作，共同推動各項建設與產業發展等，中央會於各面向協助彰化縣，經濟部也會針對主管業務主持續推動，不論是哪一黨派執政，只希望大家都是真心為台灣這塊土地努付出，讓台灣各地方都更好，這才是人民的期待，期待縣政越來越好。

王惠美在致詞中先感謝各界對縣府團隊的表現給予支持與肯定，在競選過程中，感謝主委及26鄉鎮輔選幹部齊心努力，再次為大家服務，後疫情時代，面臨全球性需求趨緩加上通貨膨脹嚴重，可以說是挑戰更加艱鉅，「但是，我知道只要我們共同努力、挽起衣袖、共同打拚，彰化的未來一定是更加美麗。」

王惠美指出，未來將逐步推動競選5大願景，「雙林起飛，彰化捷運」、「綠色產業綠色經濟」、「彰化都市再生」、「全齡全能社會福利」及「永續彰化循環經濟」等5大願景，縣府團隊將持續以創新、接地氣的思維來推動各項有感的政策，與中央積極溝通爭取各項資源經費，與鄉親齊心打拚共同開創更美好的未來。

王惠美更感謝所有鄉親過去對惠美的支持與鼓勵，惠美將秉持28年來從政的初衷，「對的事，就是要堅持」，繼續為彰化鄉親奮鬥打拚。

彰化縣政府同時發布團隊名單，副縣長原有林田富及洪榮章，由於人口數低於125萬人，林田富留任，而教育處長由蔡金田擔任，其餘變動不大，以下為縣府局處首長名單：

秘書長陳逸玲、民政處長賴致富、財政處長劉坤松、建設處長劉玉平、(新任)教育處長蔡金田、工務處長林漢斌、交通處代理處長許俊宏、水利資源處長馬英傑、城市暨觀光發展處長王瑩琦、農業處長邱奕志、社會處長王蘭心、勞工處長何俊昇、地政處長蔡和昌、新聞處長李俊德、行政處長吳蘭梅、計畫處代理處長陳金哲、經濟暨綠能發展處長湯國榮、青年發展處長黃金樺、人事處長高上富、主計處長蕭秀瑛、政風處長邱宏達、彰化縣警察局長吳坤旭、彰化縣消防局長施順仁、彰化縣衛生局長葉彥伯、彰化縣地方稅務局長陳燕慧、彰化縣環保局長江培根、彰化縣文化局長張雀芬。