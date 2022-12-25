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美國防授權法案僅列貸款？　學者曝原因：對台安全大全配

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（資料照／路透社）

記者陶本和／台北報導

美國國會日前公布2023會計年度《綜合撥款法案》兩院協商版，美國總統拜登（Joe Biden）亦簽署《國防授權法》。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，儘管遭到預算的技術問題，但《2023年國防授權法》友台可以說是對台安全大全配。

美國《2023年國防授權法》原訂給台灣無償100億美元軍援(grant)，因「撥款委員會」考慮經費問題暫緩，以避免預算排擠效應造成國務院計畫執行困難，因此只保留20億美軍軍事貸款(Foreign Military Financing, FMF)。

對此，蘇紫雲表示，這其實只是美國立法的技術問題，不影響美方對台灣安全支持，如同在聯邦預算中《擴大兒童（照顧）稅收抵免》法案、聯邦調查局（FBI）新總部的預算也遭暫緩，應該沒有人懷疑美國參議院是要放棄對兒童與FBI的支持。他認為，這都說明美國會立法制度的特色，也就是專業委員會與財政委員會的職能互補。

蘇紫雲指出，美國國會的結構跟我國立法院類似，設有各專業委員會，例如《國防授權法》就是軍事委員會就法案的國防政策進行審議或提案，通過後依照立法程序就由具備財政與審計專長，號稱「錢包拉鍊」的「撥款委員會」（Committee on Appropriations）進行法案的財務審議，也就是說對台灣的100億美元暫緩是基於經費編列的技術問題，而非政策態度的轉變。

另外，蘇紫雲表示，參院通過自己版本後要趕在23號將此一聯邦預算案(Omnibus Consolidated Appropriations Act)交由眾議院通過，聯邦政府才能持續運作；不過他說，儘管遭到預算的技術問題，《2023年國防授權法》友台可以說是對台安全大全配，但台灣更要強化本身防衛，才能自助人助。

蘇紫雲表示，美方提供台灣軍援原因，依照美國務院公開資料顯示，目前美方提供全球25個國家軍事援助，其中包括軍事強國以色列，美國的著眼點在於保持區域安全的平衡，台灣經濟實力較以色列強大，但考量中共軍事威脅增加；因此，平衡台海安全局勢應為美方軍援我國的主要考量。

蘇紫雲指出，此法案關於臺灣安全的條款，實質授權國務院向台灣提供軍事援助、授權美國總統必要時增援臺灣、賦予台灣「特定主要非北約盟國」地位，同時要求加速落實對台軍售，等同是對台灣安全的「大全配」。

首先，蘇紫雲表示，「實質的軍事援助」，包括無償軍援與額外貸款2部分，授權國務院2023至2027年間，根據「外國軍事融資」（FMF）計畫，向我國提供20億美元FMF貸款，並以12年為還款期限。（100億軍援暫緩）。

蘇紫雲指出，第二是「安全夥伴地位」，授權拜登可依「總統撥款權」，由美軍庫存軍備提撥給我國價值10億美元防衛物資或服務；此「超額防禦物資」( excess defense articles, EDA）依美「國防安全合作署」定義，係指原屬美軍自有裝備財產，經評估有多餘情況下，可列為移交盟邦清單，其作業則依《對外軍援法》與《軍備出口管制法》進行。

蘇紫雲說，第三，賦予台灣「特定主要非北約盟國」資格，並授權美國政府可為我國打造「區域應變軍備庫」，依美國與北約實務運作，類似美軍「海上預置船艦」 (Maritime Prepositioning Force，MPF)、以及「陸軍預置儲備」(Army prepositioned stocks, APS)，等同美軍的實體協助，極具戰略與政治意義。

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