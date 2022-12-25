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美國未來5年供台100億軍援　王毅：堅決抵制錯誤對華政策

▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登日前簽署「2023財年國防授權法案」（National Defense Authorization Act,NDAA），包括未來5年提供台灣100億美元軍援。對此，大陸外交部長王毅今（25）早表示，堅決抵制美錯誤對華政策，推動探索中美兩個大國正確相處之道。

王毅今早在2022年國際形勢與中國外交研討會上表示，面對美方執意對華圍堵打壓挑釁，致使中美關係陷入嚴重困難，中方採取堅決行動，反制強權霸凌，同時開誠布公溝通，指明正確方向。

王毅接著引述習拜會達成的共識，指出中美元首都強調探索確立中美關係指導原則的重要性，都希望雙邊關係盡快止跌回穩，都同意有效管控分歧、推進務實合作。

王毅表示，拜登總統再次重申「四不一無意」承諾，並進一步表示美方不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，美方也無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

王毅最後敦促美方信守承諾，把拜登總統所作積極表態付諸行動，停止對華遏制打壓，停止干涉中國內政，停止損害中國主權安全發展利益，「我們要求美方改弦更張，樹立客觀理性的對華認知，奉行積極務實的對華政策，共同為中美關係健康穩定發展搭建『四梁八柱』，夯實『堅實地基』。」

美國「2023財年國防授權法案」當中涉及台灣部分包括授權未來5年，提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案也呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

我外交部24日表示，美國會支持台美合作的堅定立場，展現對台美關係的高度重視，外交部表達誠摯感謝。國台辦則痛批美國軍援台灣是「遞刀子」、「送槍砲」，挺台遏華賊心不死，把台海推向戰爭邊緣，同時也正告民進黨倚美謀獨是絕路，一條道走到黑。

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