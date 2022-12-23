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王毅警告布林肯：不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方紅線

▲布林肯、王毅會談。（圖／路透社）

▲布林肯、王毅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅23日與美國國務卿布林肯通電話，他在電話中表示，美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

根據央視報導，王毅提到，上個月，習近平同拜登在峇里島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，對外發出了積極信號，「雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，總的看是有益的。」

但王毅也指出，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路，「這在中國過去就行不通，今後更行不通。中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以『切香腸』方式不斷挑戰中方的紅線。」

王毅強調，雙方應聚焦將兩國元首峇里島共識轉化為實際的政策和具體的行動，「雙方主管官員的廊坊會晤是深入、建設性的，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。」

王毅還說，新年應有新氣象，兩國和世界人民都普遍希望中美關係止跌回升，零和思維只會導致兩個大國相互消耗、迎頭碰撞，「孰是孰非，一目了然。何去何從，事在人為。雙方要按照兩國元首指明的方向，探索中美兩個大國的正確相處之道，為兩國人民福祉和世界和平穩定作出應盡努力。」

報導也提到，布林肯說，美方願同中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合，「美方繼續奉行一個中國政策，不支持台灣獨立。」

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