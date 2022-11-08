陸祭外交組合拳！李克強出訪柬埔寨　王毅與澳洲外長通話

▲中國國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大後，中國大陸積極推動外交活動，國務院總理李克強今（8）日下午前往柬埔寨，出席東亞合作領導人系列會議並正式進行訪問。另外，中國外交部長王毅與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）通電話，強調「中澳共同利益遠大於分歧」。

據《新華社》報導，李克強應柬埔寨首相洪森（Hun Sen）邀請，8日下午乘專機離開北京，赴柬埔寨出席第25次中國－東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會（EAS）並對柬埔寨進行正式訪問。李克強夫人程虹、大陸國務院秘書長肖捷等陪同人員同機離京。

▲澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／路透）

另一方面，王毅今日與黃英賢通電話。據「大陸外交部官網」消息，王毅表示，中澳關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。

王毅指出，雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。

黃英賢則表示，近段時間，澳中保持有效溝通接觸，兩國關係出現積極變化，澳方將繼續堅持「一個中國」政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。

黃英賢指出，良好的澳中關係與維護各自國家利益並不矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強澳中關係這一方向做出努力。

另外，大陸國家主席習近平預計於15日開啟外訪行程，第一站先赴印尼參加二十國集團（G20）峰會，與此同時，美國總統拜登已確認出席，雙方是否會面對面會談引發關注，不過此行程並未獲大陸官方證實。泰國政府則已宣布，習近平將赴泰國參加亞太經合峰會。