　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸祭外交組合拳！李克強出訪柬埔寨　王毅與澳洲外長通話

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

▲中國國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大後，中國大陸積極推動外交活動，國務院總理李克強今（8）日下午前往柬埔寨，出席東亞合作領導人系列會議並正式進行訪問。另外，中國外交部長王毅與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）通電話，強調「中澳共同利益遠大於分歧」。

據《新華社》報導，李克強應柬埔寨首相洪森（Hun Sen）邀請，8日下午乘專機離開北京，赴柬埔寨出席第25次中國－東盟（10+1）領導人會議、第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會（EAS）並對柬埔寨進行正式訪問。李克強夫人程虹、大陸國務院秘書長肖捷等陪同人員同機離京。

▲▼ 澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／路透）

▲澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）。（圖／路透）

另一方面，王毅今日與黃英賢通電話。據「大陸外交部官網」消息，王毅表示，中澳關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。

王毅指出，雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。

黃英賢則表示，近段時間，澳中保持有效溝通接觸，兩國關係出現積極變化，澳方將繼續堅持「一個中國」政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。

黃英賢指出，良好的澳中關係與維護各自國家利益並不矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強澳中關係這一方向做出努力。

另外，大陸國家主席習近平預計於15日開啟外訪行程，第一站先赴印尼參加二十國集團（G20）峰會，與此同時，美國總統拜登已確認出席，雙方是否會面對面會談引發關注，不過此行程並未獲大陸官方證實。泰國政府則已宣布，習近平將赴泰國參加亞太經合峰會。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／兄弟打線出爐！王威晨重返先發陣容：恢復99.9％
快訊／魔獸來台月薪曝光！　背號選12
「龍蝦」22歲嫩女友起底！　幫訂房面試求職被害人
快訊／魔獸確定打滿整季！　霍華德每場都將先發
BLACKPINK Jisoo「脖子腫塊99%有問題」　醫嚴
內幕！林耕仁12小時急轉彎　一通「關切電話」不去了
魔獸霍華德來台　他是幕後最大推手！交涉過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸PCR檢測降至11元／次　民眾不領情怒批「發財的都是商家」

美商GAP出售大中華區業務　寶尊電商逾12億入主

華爾街日報：中國「動態清零」鬆綁沒有時間表　路還很長

陸祭外交組合拳！李克強出訪柬埔寨　王毅與澳洲外長通話

37歲人妻流產胎停26次產女！尪帶錦旗謝醫護　卻遭網怒罵冷血

山東1男子遭「大白」拖到大街！下秒被圍毆踹頭　全過程曝光

2架殲-10珠海航展上演「高速交叉」　C919客機完成30秒短道起飛

珠海航展今開幕！解放軍戰機空中炫技　轟-6K掛彈現身

陸單日增7475例　廣州激增2377例力推「防疫集體碼」

閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機「老公端飯也不吃」

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

陸PCR檢測降至11元／次　民眾不領情怒批「發財的都是商家」

美商GAP出售大中華區業務　寶尊電商逾12億入主

華爾街日報：中國「動態清零」鬆綁沒有時間表　路還很長

陸祭外交組合拳！李克強出訪柬埔寨　王毅與澳洲外長通話

37歲人妻流產胎停26次產女！尪帶錦旗謝醫護　卻遭網怒罵冷血

山東1男子遭「大白」拖到大街！下秒被圍毆踹頭　全過程曝光

2架殲-10珠海航展上演「高速交叉」　C919客機完成30秒短道起飛

珠海航展今開幕！解放軍戰機空中炫技　轟-6K掛彈現身

陸單日增7475例　廣州激增2377例力推「防疫集體碼」

閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機「老公端飯也不吃」

一天賠10.29億！　防疫雙險已賠付逾1500億

老年人「住老公寓」...沒電梯好煎熬！　新北推更新重建計劃

謝龍介陣營批台南投資環境差　黃偉哲競辦：那你為何加碼不動產？

3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

陸PCR檢測降至11元／次　民眾不領情怒批「發財的都是商家」

台塑四寶10月營收1439億元　僅台塑化雙成長

揭陳時中摟人妻被告　徐巧芯沒在怕！手上有更多料「謝丞相賜箭」

指陳時中伸鹹豬手遭詹晉鑒提告　徐巧芯曝「還有受害者」：庭上一併陳述

未來一周天氣「三階段變化」　低溫又要掉1字頭！變冷時間曝

拜習會將登場？印尼總統：美中領導人確認出席G20峰會

台版豬仔遭囚虐3死太震撼　內埔警強力「清樓」抓到通緝犯

大陸熱門新聞

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

閨蜜離婚住進她家　每天睡覺玩手機

姚明頂圓肚現身核酸站！粉絲偷拍遭嗆

流產、胎停26次　37歲人妻終產女

高中生像前夫…一查是死了17年兒

1男遭多名「大白」圍毆踹頭

殲-10珠海航展上演「高速交叉」

陸增7475例　廣州激增2377例

68歲「男男」性工作者稱從不暈船 特製3呎按摩床...恩客跨18至90歲

開車驚見男女躺馬路洩慾！活春宮影片曝

台灣企業參展進博會成果豐碩

軟爛男帶妻兒睡公園4個月　原因讓鄰居搖頭

進博會彰示兩岸經貿合作前景更廣

房東潛入性侵狗　全過程被拍下

更多熱門

相關新聞

快訊／監院出手！台版柬埔寨詐騙虐囚　監委申請併案調查

快訊／監院出手！台版柬埔寨詐騙虐囚　監委申請併案調查

監察院8日指出，近日警方連續破獲假求職真詐騙集團，民眾受騙後被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍，儼然台版柬埔寨案再現，監察委員葉大華、紀惠容已併案調查權責機關有無研提因應策略。

台版柬埔寨案釀3死　國民黨批：桃園警力被蔡英文榨乾

台版柬埔寨案釀3死　國民黨批：桃園警力被蔡英文榨乾

台版豬仔3死太震撼　內埔警「清樓」逮通緝犯

台版豬仔3死太震撼　內埔警「清樓」逮通緝犯

冷血詐團釀3命　24嫌落網16收押

冷血詐團釀3命　24嫌落網16收押

「台版柬埔寨」逮23嫌！首腦茶董落網變小孬孬

「台版柬埔寨」逮23嫌！首腦茶董落網變小孬孬

關鍵字：

李克強王毅柬埔寨二十大

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面