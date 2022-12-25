快訊／桃園正副議長出爐！國民黨邱奕勝第4次連任成功

▲桃園市議長邱奕勝尋求第4次連任成功。（圖／記者楊淑媛翻攝，下同）



記者楊淑媛、黃資真／桃園報導

桃園市議會第3屆正、副議長選舉結果出爐，國民黨推出現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘尋求第4次連任，民進黨推出呂林小鳳、彭俊豪競選正、副議長，最終邱奕勝以39票打敗呂林小鳳的24票，連任議長成功；現任副議長李曉鐘得票38票勝出，民進黨彭俊豪24票，無黨籍市議員李家興1票。

桃園市議會第3屆新當選的63席市議員、25日上午9點，於市議會議堂舉行宣誓就職，就職典禮依慣例由最資深議員、10連霸的桃園區市議員黃婉如主持，桃園地方法院將派出庭長擔任監誓人，隨後舉行議長、副議長選舉。

第3屆市議會國民黨籍有29席、民進黨24席、無黨籍10席，藍、綠兩黨皆未過半。國民黨推出現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘尋求第三次連任；民進黨推出呂林小鳳、彭俊豪競選正、副議長。

然因無黨籍市議員有多數與尋求蟬連的議長邱奕勝交情深厚，加上國民黨拿下市長寶座，在順應大環境風向下，10席無黨籍全部力挺「邱、李配」，兩人順利連任，選情相對單純。

正、副議長選舉雖已改為記名制，但選舉過程仍由議員互推三到五位監察員，監察員互推主任監察員，由監察員查核選票、啟示票匭、唱名投票，選出正、副議長後，再安排宣誓就職，印信交接。