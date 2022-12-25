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明轉雨！　連假天氣出爐

（圖／氣象局）

▲今天依舊受到寒流影響，天氣寒冷。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

元旦連假天氣出爐！天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，周一、周二寒流逐漸減弱，迎風面的大台北及東半部將會是多雲到陰偶有零星短暫雨，預期這樣的天氣將會持續影響至元旦，北部、東部又會再連續下幾天的雨。

方俊元指出，過去這幾天持續受到寒流影響，感受上是相當寒冷的，今天（25日）清晨各地受輻射冷卻影響，溫度普遍都有下降到8度以下，特別是近山區的南投中寮及雲林斗南，有出現3.3及3.5度的低溫；不過，在天亮以後各地氣溫就會逐漸上升。

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方俊元說，今天迎風面的北部、東部受水氣稍增多影響，是多雲到晴天氣，西半部地區則不太受影響，仍是晴時多雲的穩定天氣。

▼周一迎風面水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

方俊元分析，預期周一、周二寒流將逐漸減弱，氣溫有回升趨勢，但白天高溫只會比今天高1-2度，感受上仍會是相當涼冷；天氣方面，受水氣增多影響，迎風面的大台北及東半部將會是多雲到陰偶有零星短暫雨，中南部還是晴時多雲的穩定天氣。

方俊元表示，周三東北季風將再增強，並且水氣也有增多趨勢，迎風面的北、東部將會是陰時多雲有短暫雨的天氣，並且加上溫度較低，將是濕冷的天氣型態；中南部天氣變化較小，是晴到多雲的天氣，清晨受輻射冷卻影響仍會有較低溫度出現，白天氣溫上升幅度大，日夜溫差變化大。

方俊元指出，預期這樣的天氣將會持續影響至元旦，北、東部地區又會再連續下幾天的雨；中南部地區則是影響較小，雲量會增多，不過還是較穩定的天氣，在安排連假活動時不妨多參考天氣資訊。

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