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日本暴雪侵襲已13死80傷！全國1萬多戶停電　駕駛雪中受困車內亡

▲日本大雪釀災。（圖／路透）

▲日本受寒流影響降下大雪，造成13人死亡、80多人受傷，並導致1萬多戶停電。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本北部及其他地區17日起受寒流影響降下大雪，根據日本總務省消防廳最新統計數據，截至24日晚間大雪已造成13人死亡、80多人受傷，並導致1萬多戶停電，其中新潟縣甚至有2700戶停電超過5天。

綜合日媒報導，日本氣象廳表示，受寒流影響，日本北部及其他地區降下驚人大雪，多處地區降雪量創下歷史新高紀錄，陸上與航空交通嚴重受阻，日本航空以及全日空2家共將近200航班停飛，超過1萬名旅客受到影響。

▲▼ 日本愛知縣名古屋24日被白雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本各地連日降下大雪，已造成至少13人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

日本消防廳統計，截至24日晚間止，大雪已造成13人死亡、80多人受傷，並導致1萬多戶停電，其中新潟縣甚至有2700戶停電超過5天。

另據NHK報導，秋田縣一名70多歲老翁在日前在清理積雪時意外滑倒昏迷，被送到醫院急救後仍宣告不治。新潟縣柏崎市有一名20歲女子受困在積雪覆蓋的車內，疑似因為排氣管堵塞，最終一氧化碳中毒不幸身亡。

日本氣象廳發布大雪警報到26日，並強調大雪可能會在北部、日本海沿岸地區造成60公分深積雪，呼籲民眾盡量減少出門，避免生命財產受到威脅。

▼日本各地連日降下大雪，已造成至少13人死亡。（圖／路透）

▲▼日本大雪,日本暴雪,交通大打結。（圖／路透）

▲日本大雪釀災。（圖／路透）

▲日本大雪釀災。（圖／路透）

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