台南公園停放機車突火燒車　南警滅火器滅火避免釀災

▲台南公園前機車停放處，有1部機車突冒煙起火燃燒，火勢愈燒愈大，緊鄰更停放數十部各式機車，眼見就要擴大波及機車，魏小隊長等人馬上持滅火器及時滅火成功，避免災情發生。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局偵查隊魏姓小隊長等人，前往台南公園執行市戒護蒐證勤務結束後，於中午12時6分許在公園路、公園南路口台南公園前機車停放處，發現有1部機車突冒煙起火燃燒，火勢愈燒愈大，緊鄰更停放數十部各式機車，眼見就要擴大波及機車，魏小隊長等人馬上持滅火器及時滅火成功，避免災情發生。

據了解，台南市政府與台南市晨光植福行善會、台南市仁欣扶老育幼協會及台南市博愛老幼協會攜手舉辦「寒冬送暖活動」，台南市長黃偉哲24日中午在社會局長陳榮枝陪同下出席參與，於台南公園現場發放700份愛心便當予街友及弱勢民眾，市警五分局偵查隊魏姓小隊長率偵查佐共3員執行戒護蒐證勤務，約中午12時6分許，市長公務結束，魏小隊長等3人欲返回五分局時，在公園路、公園南路口台南公園前機車停放處，發現突有1部機車冒煙起火燃燒，火勢愈燒愈大，緊鄰更停放數十部各式機車，眼見就要擴大波及機車。

魏小隊長等人馬上折回偵防車上，拿出車上滅火器，火速衝回現場朝起火機車噴射滅火，即時撲滅火勢，防止火勢延燒整排機車，造成民眾財產嚴重損失。附近民眾見狀特拍下魏小隊長等人義行，並大讚若不是警方及時出手搶救，等消防車到場，整排機車恐早已燒光。