「確診」女業務到處賣保險！害慘美髮店家族16人　需賠307萬　

▲彰化溪湖水果家族傳染鏈衛生局到湳底社區做篩檢。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

去年5月溪湖鎮爆發水果家族傳染鏈， 1名胡姓女保險業務員染疫，隱瞞疫情未戴口罩到客戶家狂賣保單，與104人有接觸又造成1間「美髮店家族」4人染疫12人居隔，被衛生局依違反傳染病防治法開罰，美髮店家族成員提出民事3,597,379元求償，彰化地院審結，認被告所辯不足採信，應付給3,073,775元。

依據判決書內容指出，胡女約60歲為某保險公司業務員，徐女、施女、確診的「葡萄媽媽」均為客戶。2021年5月8日，胡女前往花壇鄉麗園餐廳參加喜宴，與「葡萄媽媽」同桌用餐，11日胡女又參加歌唱班活動，12日深夜「葡萄媽媽」經檢驗確診感染，衛生局人員進行隔離。

▲彰化溪湖水果家族傳染鏈，部立彰化醫院門口排滿篩檢民眾。

胡女明知曾與「葡萄媽媽」同桌用餐，又與歌唱班成員互動頻繁，卻仍在5月13日、14日藉口施女購買的儲蓄險保單需重新簽名，兩度邀約施至徐女所開設的髮型工作室見面，也未戴口罩，又有些微咳嗽，經施女一再詢問是否曾與確診者接觸，胡女矢口否認。

因胡女隱瞞曾與「葡萄媽媽」接觸並同桌用餐，施、徐2人於5月13日晚間參加兒子生日聚餐，當時徐女娘家及婆家均有參與，才知胡女被匡列「葡萄媽媽」傳染鏈，公婆和父母又傳染給家族中人，整個家族共16人，徐女及丈夫及2子確診感染，住進專責病房治療，其餘12人被匡列隔離，使得該家族成員領不到防疫保單染疫給付，造成個人健康和收入莫大的損失。

▲彰化確診女保險員屬歌唱班傳播鏈。（資料圖／彰化縣政府提供）

法官認為，葡萄媽媽是於5月12日深夜確診，翌日進行隔離；胡女於5月13日、14日與徐、施碰面時，已經知曉此事，並從 5月17日與徐男與LINE對話內容「我真的很不好意思」「衛生局說這就像流感，叫我說不用緊張」，胡女並未否認知曉葡萄媽媽確診，甚至回稱，「想說我都沒症狀」，足證胡與徐、施碰面當時，已知葡萄媽媽確診，僅因自認無症狀，而未依規定居家隔離。

徐女家族的請求賠償金額均依照防疫保單的標準，對胡女及保險公司提出民事求償359萬7,379元，彰化地院審結，認為被告所辯不足採信，應付給307萬3,775元。

回到事發當時，由於胡姓女保險業務員是屬於水果商歌唱班傳播鏈，她在感染之後共接觸104人，職場接觸40人、客戶接觸14人；社交接觸24人；家庭接觸26人；業務員在與104人接觸後，當時造成至少有5人確診，其餘則列接觸者居家隔離。

▲彰化確診女保險員屬歌唱班傳播鏈。

當時衛生局長葉彥伯強調，這位保險業務員在5月15日下午2點的時候，就接到衛生局人員以電話告知，因為曾與確診者有接觸，必須進行居家隔離，但她在當天下午5點，又到客戶家中去做保險銷售，明顯違反規定，適用傳染病防治法第58條第4項規定來開罰，罰款為罰1萬到15萬元之間。