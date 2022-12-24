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痛批美國軍援在台海拱火！　國台辦：民進黨謀獨一條道走到黑

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國已正式簽署美國「2023財年國防授權法案」（National Defense Authorization Act,NDAA），其中包含5年提供對台100億「軍事融資」、加速對台售武等內容。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日痛批美國軍援台灣是「遞刀子」「送槍砲」，挺台遏華賊心不死，把台海推向戰爭邊緣，同時也正告民進黨倚美謀獨是絕路，一條道走到黑。

朱鳳蓮指出，「台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政。」美國「2023財年國防授權法案」作為美國國內法，公然在台灣問題上說三道四，甚至包含為台灣提供「軍事融資」和售武等內容。這嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，嚴重干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

朱鳳蓮進一步指出，一段時間來，美方一些人在台灣問題上變本加厲採取錯誤言行。美國「2023財年國防授權法案」有關美國政府5年內向台提供100億美元的「軍事援助」和20億美元的「軍事貸款」、加速對台軍售等內容，進一步表明美國內有一股勢力挺台遏華賊心不死，企圖在軍事上武裝支持「台獨」分裂勢力，為其「遞刀子」、「送槍炮」，鼓動兩岸對抗，在台海拱火，把台海推向戰爭邊緣，將台灣民眾推向生靈塗炭的境地。

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲國台辦痛批民進黨「倚美謀獨」一條道走到黑。（示意圖／路透）

朱鳳蓮強調，民進黨當局出於「台獨」政治目的，頑固「倚美抗陸」、「倚美謀獨」，不惜犧牲台灣民眾生命福祉，甘當外部反華勢力棋子，一條道走到黑。

她正告美方一些人，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」美方一些人應立即糾正在台灣問題上錯誤言行，回到恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的正確道路上來。

朱鳳蓮再次正告民進黨當局，「『台獨』沒有出路，『倚美謀獨』是絕路。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

根據白宮方面於台灣時間今24日發表聲明，美國總統拜登已正式簽署2023財年國防授權法案。其中，授權的國防經費達8579億美元（約新台幣26兆），其中美國國防部將獲得8167億美元（約新台幣25兆）。當中包括授權未來5年提供台灣100億美元軍援，要求加速處理台灣軍購請求。法案還呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

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