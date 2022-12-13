快訊／陸暫停台灣食品進口　國台辦批：民進黨故意抹黑

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

對於大陸禁止台灣食品進口的爭議，國台辦今（13）日回應稱，是民進黨當局持續惡意歪曲事實，純屬故意抹黑、欲蓋彌彰的政治操弄。

國台辦發言人朱鳳蓮指出，2021年4月，大陸發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自 2022年1月1日起實施；該規定適用於所有國家和地區向大陸境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理；相關規定於法有據、公開透明，符合國際規則和通行做法，充分考慮了貿易便利化原則；有關主管部門根據世貿組織(WTO)有關規則進行了通報，並於2021年10月向台方通報了有關事項和要求。

據朱鳳蓮介紹，根據大陸海關總署第 248號令要求，大陸方面對台灣食品企業提出的註冊申請，有關主管部門及時予以審核，對符合要求的申請及時予以註冊，對不符合要求的申請亦逐一告知具體原因，並將相關企業補充提交註冊信息的期限由2022年6月30日延長至8月31日；已按要求更新註冊信息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。

朱鳳蓮表示，從2021年4月至2022年8月，有充足時間妥善處理台灣食品企業相關註冊事宜，部分台灣食品企業註冊資訊不完整、不規範的問題也並不難解決；民進黨當局不但不採取有效措施協助有關企業，反而將大陸正常的食品安全監管措施污蔑為「貿易障礙」、「歧視待遇」，充分暴露他們漠視島內業者的利益、謀求一黨政治私利的本質。

近期台灣多項食品遭大陸以未完成輸陸更新註冊理由暫停進口。根據食藥署統計，截至10日總計提交3232件的補件資料，有2409件不合格，其中以水產品暫停887件最多，其他數量較多的類別還有糖果餅乾、飲料類各有百餘件。對此，食藥署表示，中方對台標準與其他國家不同，待遇不公，且未核准理由說詞不明確，經詢問也都已讀不回。