美無償軍援跳票？變成12年貸款「台灣的挫敗」　外交部澄清了

▲美國國會公布新年度撥款法案，未見對台無償軍事援助項目。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國國會21日公布2023財年年度撥款法案協商結果，其中對台最多20億美元的無償軍援並未列入，而是改向台灣提供相同金額的軍事貸款，但台灣必須在12年內清償，被美議員形容為「台灣的挫敗」。不過我外交部澄清，相關立法是在不同委員會內進行，會持續與美方溝通。

根據美國國會公布的2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act），在有關對台灣提供軍事融資部分指出，若另有授權，可對台提供至多20億美元的直接貸款和擔保貸款。但法案中未見無償軍事援助項目。

美國聯邦眾參兩院先前分別於8日和15日通過2023財年國防授權法案（NDAA），該法案中授權於2023至2027年間透過美國國務院「外國軍事融資」（FMF）計畫，每年向台灣提供20億美元的無償軍援，同時也授權向台灣提供最多20億美元的FMF貸款，期限12年。該法案尚未經美國總統拜登（Joe Biden）簽署。

美國《國防新聞周刊》在報導中說，「台北明年將不得不接受美國的貸款而非贈款」。報導指出，至少在2023財年內，美國對台的軍事援助必須以貸款形式提供，且台灣需要在12年內償還貸款。

參議院外交委員會共和黨籍副主席里契（Jim Risch）說，台北希望以贈款方式援助，「但是拜登政府根本沒有把為台灣安全計畫提供資金一事當作優先事項」，這代表著台灣的挫敗，非常令人憂心。

報導中指出，參眾兩院議員曾呼籲在法案中至少撥款5億美元用於軍援台灣，另外5億美元則用於援助烏克蘭，然而FMF項目長期資金不足，只有不到5％的資金能夠用於支持印太和東歐的外交政策問題。

雖然烏克蘭既沒有獲得贈款，也沒有獲得貸款，但法案中卻授權向基輔當局提供約280億美元的緊急安全援助。《國防新聞周刊》指出，每年接受FMF援助的國家有25個以上，其中最主要用於援助以色列（33億美元），其次是埃及（13億美元）和約旦（4.25億美元）。

對於美國「對台無償軍援」跳票的說法，外交部澄清說，「授權法」和「撥款法」的立法是在美國國會不同委員會進行，外交部會持續和美方討論如何落實國防授權法案中的各項倡議。