陸對台食品業者要求不公平　國台辦：民進黨把經貿問題政治化

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣多項水產品和食品遭大陸「暫停進口」，民進黨日前指出台灣業者被要求提供「原料/配料產品中佔比」，國際上沒有這樣不公平，業者必須書面作業，期限到今年6月底。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日回應，「大陸對台灣食品企業提出『不公平要求』，根本不是事實，只是民進黨當局掩蓋其無能、推卸責任的借口，把經貿問題政治化，進一步損害台灣業者利益，不得人心。」

朱鳳蓮指出，對於兩岸經貿合作，我們始終予以積極支持。在海關總署第248號令發布後，有關主管部門按照《海峽兩岸食品安全協議》，既定渠道向台灣有關方面通報了相關事項和要求，並分配了註冊系統帳號。但台方提出食品企業由多個業務部門監管、註冊系統帳號不能滿足其需要。

朱鳳蓮說，為解決這一問題，有關主管部門決定由雙方聯系窗口分別提交、接收台灣食品企業註冊申請材料。不管以什麽方式接收註冊申請材料，有關主管部門的審核標準始終是一致的，並不會造成所謂的「不公平」。

▲ 大陸要求業者填寫清楚產品原料 。（圖／翻攝 大陸海關官網）

她進一步指出，今年2月，台灣方面開放日本福島等5縣食品輸台，食品安全管理存在隱患。為確保消費者健康安全，防止問題產品流入大陸市場，有關主管部門向台方進一步通報有關要求，希望確保輸大陸食品符合大陸食品安全標準及相關規定。

朱鳳蓮表示，從2021年4月到2022年8月，「民進黨當局完全可以在如此寬鬆的時限內，幫助台灣食品企業妥善處理相關註冊事宜。所謂『期限』問題不是民進黨當局甩鍋大陸、損害業者利益的理由。」

朱鳳蓮又說，雖有部分台灣食品企業目前暫未獲得註冊，只要按要求完善註冊信息，經審核合格後依然可以向大陸出口產品。

最後，朱鳳蓮強調，當務之急是民進黨應該幫助，有出口大陸需求的台灣業者完善註冊訊息，而不是政治操弄。「民進黨當局不僅不採取措施幫助業者解決實際問題，反而將經貿問題政治化、簡單問題複雜化，到頭來只會進一步損害台灣業者利益，更加不得人心。」