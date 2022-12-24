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快訊／今增36死！本土+17949「較上周六增16.1%」

▲▼指揮中心11/25記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增18,066例COVID-19確定病例，分別為17,949例本土個案及117例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上週六多2485例，增加約16.1%。

指揮中心表示，今日新增之17,949例本土病例，為8,102例男性、9,828例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,533例)，臺中市(2,240例)，桃園市(2,062例)，臺北市(1,994例)，高雄市(1,852例)，臺南市(1,420例)，彰化縣(870例)，新竹縣(635例)，新竹市(560例)，苗栗縣(427例)，屏東縣(397例)，雲林縣(316例)，南投縣(303例)，宜蘭縣(281例)，嘉義縣(265例)，基隆市(243例)，花蓮縣(172例)，嘉義市(159例)，金門縣(93例)，臺東縣(82例)，澎湖縣(44例)，連江縣(1例)。

▲▼指揮中心公布12/24確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布12/24確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為20例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月28日至12月21日，死亡日期介於6月27日至12月21日。

指揮中心說明，今日新增117例境外移入個案中，為62例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)，中國及韓國(各4例)，香港及新加坡(各3例)，美國、英國及奧地利(各1例)，另94例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月23日至12月22日。

▲▼指揮中心12/24公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心12/24說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計20,579,323例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,896,721例排除)，其中8,681,672例確診，分別為39,364例境外移入，8,642,254例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,075例COVID-19死亡病例，其中15,058例本土，個案居住縣市分布為新北市2,947例、臺北市1,642例、臺中市1,606例、高雄市1,475例、臺南市1,123例、桃園市1,112例、彰化縣941例、屏東縣585例、雲林縣496例、南投縣491例、苗栗縣414例、嘉義縣391例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣252例、９臺東縣192例、新竹市162例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。
 

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