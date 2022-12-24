美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

▲美國網友分享嚴寒天氣遇到的情況，自來水直接變成冰柱，床頭板結霜。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

美國強烈冬季風暴來襲，風寒效應使氣溫降至攝氏零下48度，超過1億人受凍。各地網友開始分享在寒冷天氣下的狀況，除了打開水龍頭之後，水會直接凝結成冰柱之外，也有人一覺醒來，發現床頭板結了一層霜。

綜合外媒商業內幕等報導，蒙大拿州女子莎拉貝兒（Sarah Belle）住在裝有暖氣裝置的拖車上，當地20日晚間當地氣溫驟降，到了21日上午醒來時，驚訝發現她的床架上覆蓋著一層薄薄冰霜。

莎拉貝兒透過抖音發布影片表示，「想知道蒙大拿州有多冷嗎？這是我的床頭板」，冰霜就結在她的靠枕後方。隨著她的手指滑過，冰霜還會當場融化，露出原本的咖啡色床頭板。

另外，在奧克拉荷馬州麥卡勒斯特（McAlester）一間公司，把水龍頭打開之後，自來水直接在水槽中變成冰柱。



更多相關新聞

►美國冬季風暴12死！高速公路46輛車「撞成一團」 150萬戶慘停電

►美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光 引擎蓋前一片白