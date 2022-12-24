　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光　引擎蓋前一片白

▲▼美國各地遭逢暴風雪，開車視線極差，懷俄明州高速公路巡警還在警車內拍攝了一段「能見度零」的影片。（圖／翻攝自推特）

▲美國多地暴風雪，開車視線極差。右圖為懷俄明州高速公路巡警在警車內拍攝的一段「能見度零」的影片。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

北美本周遭遇冬季「炸彈氣旋」（Bomb cyclone，又稱爆發性氣旋），截至23日至少有12人因惡劣嚴寒相關原因死亡，俄亥俄州高速公路更發生46輛車連環撞的死亡車禍。懷俄明州首府夏安市（Cheyenne）一名高速公路巡警拍下了在暴風雪中開車的影片，只見擋風玻璃前白茫茫一片，完美詮釋了何謂「能見度零」。

由於溫帶氣旋急劇增強產生的「炸彈氣旋」，在美國多地釀成停電、洪水、意外死亡等災情。俄亥俄州一條收費高速公路23日因交通事故而雙向關閉，包含大型拖車在內的共46輛車輛連環撞，俄亥俄州高速公路巡警在推特上證實至少4人死亡。雪天視線不良、路面結冰嚴重影響北美各地交通。

根據《每日郵報》報導，懷俄明州一名高速公路巡警22日在夏安市開著警車，當時戶外氣溫為攝氏零下18度，冬季風暴導致的大雪和強風完全阻擋了駕駛的視線，巡警用手機拍下的影片可見，從前擋玻璃看出去，除了黑色的引擎蓋之外，就只有一片茫茫白雪不斷吹過，能見度為零。這段影片被傳上推特上後已有超過160多萬點閱，有網友也分享了自己在科羅拉多州丹佛（Denver）冒雪開車的影片。

另一段在推特廣傳的影片則拍攝於，科羅拉多州惠靈頓（Wellington）和懷俄明州夏安之間的25號州際公路（I-25），夜晚行駛時在車燈照亮的地方可以看到，白色寒氣隨著強風不斷吹拂，車速相當緩慢，前車也打著警示閃燈，以確保行車安全。原PO提醒車外風大嚴寒可能達到零下30度低溫，如果遇到塞車也務必確保車輛啟動，保持引擎溫度以免拋錨。

美國冬季風暴12死！高速公路46輛車「撞成一團」　150萬戶慘停電

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
博士也來了！「扛30公斤」搶郵局鐵飯碗　錄取率僅7.97%
大陸多位名人病逝！訃告密集式發出　張藝謀心痛發聲了
上士砲長騙嫩女兵「躲空拍機」　草叢內性侵
已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」　夫妻行房另標符號
快訊／震撼彈！　陸淑美放棄提名退選議長
小甜甜爆私生活有狀況「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽　小組長出聲
台中議會史第1人！她2度確診明天要投票　急設專用票匭
郭台銘當選總統唯一機會曝！　名嘴爆「僅這3人」不怕得罪侯友宜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光　引擎蓋前一片白

坐冤獄25年才獲釋　男出席朋友葬禮遭「1槍爆頭」喪命

普丁怕被監控！戰場消息仰賴紙本文件　傳計畫擴軍增兵至150萬人

擊斃安倍晉三兇嫌精神鑑定結果出爐　檢方擬明年初「殺人罪」起訴

控拜登用烏克蘭打「代理人戰爭」！　大使：美俄發生衝突風險極高

美國冬季風暴12死！高速公路46輛車「撞成一團」　150萬戶慘停電

金閣寺披絕美白紗！京都降雪「雪金閣」初登場　畫面超夢幻

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光　引擎蓋前一片白

坐冤獄25年才獲釋　男出席朋友葬禮遭「1槍爆頭」喪命

普丁怕被監控！戰場消息仰賴紙本文件　傳計畫擴軍增兵至150萬人

擊斃安倍晉三兇嫌精神鑑定結果出爐　檢方擬明年初「殺人罪」起訴

控拜登用烏克蘭打「代理人戰爭」！　大使：美俄發生衝突風險極高

美國冬季風暴12死！高速公路46輛車「撞成一團」　150萬戶慘停電

金閣寺披絕美白紗！京都降雪「雪金閣」初登場　畫面超夢幻

陳亭妃發出求救訊號！　王鴻薇聲援：充分曝露民進黨被黑道介入

榮民照護智慧化！馬蘭榮家新系統明年上線　生命徵象隨測隨傳

快訊／救護車執勤小黃不讓　路口猛撞車頭全毀...運將病患同送醫

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

田慎節籲捐血「南半球掉出來了」！網噴鼻血：能捐嗎　釣出本尊

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

貸1千萬買房！一見職業「中油職員」網喊穩　內行猶豫吐3字

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

花1.2萬約妹回家看球賽泡澡！男友被抓包狡辯1句　她心碎：我的錯？

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

國際熱門新聞

藍可兒翻版？大樓水塔驚見長髮女屍

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

美國小飛機墜毀　95歲前市長罹難

「吵輸尪」出門買東西　她刮中1.2億

陸搶買神藥　日本藥妝店缺貨了

日本暴雪狂襲！「已9死48傷」

拜登簽署2023財年國防授權法案　供台5年100億美元軍援

「比基尼殺手」獲釋　遭遣送回法國

美國冬季風暴12死　雪中「46輛車連環撞」

連體嬰2頭4手臂「共用1雙腿」　媽決定生下來

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

校外教學途中　女學生專車翻覆9死

普丁至少取消4原定行程　英媒質疑健康狀況

更多熱門

相關新聞

冤獄25年獲釋　男出席葬禮遭1槍爆頭亡

冤獄25年獲釋　男出席葬禮遭1槍爆頭亡

美國賓州62歲男子威廉斯（Christopher Williams）過去因6項謀殺罪成立被判死刑，並遭關押長達25年，直到去年大逆轉全部改判無罪才恢復自由之身。未料，威廉斯日前參加朋友葬禮時，竟被不明人士「1槍爆頭」喪命。

登北海道十勝岳遇暴風雪　1港人罹難

登北海道十勝岳遇暴風雪　1港人罹難

拜登發動代理人戰爭？大使：美俄衝突風險高

拜登發動代理人戰爭？大使：美俄衝突風險高

美國冬季風暴12死　雪中「46輛車連環撞」

美國冬季風暴12死　雪中「46輛車連環撞」

美國小飛機墜毀　95歲前市長罹難

美國小飛機墜毀　95歲前市長罹難

關鍵字：

美國冬季風暴暴風雪暴雪連環車禍能見度北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜「理念不合」退教會！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

快訊／亞洲統神創戰隊

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

北部火鍋掛招插旗台中公益路　在地人：超勇敢

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面