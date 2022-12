美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光　引擎蓋前一片白

▲美國多地暴風雪,開車視線極差。右圖為懷俄明州高速公路巡警在警車內拍攝的一段「能見度零」的影片。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

北美本周遭遇冬季「炸彈氣旋」(Bomb cyclone,又稱爆發性氣旋),截至23日至少有12人因惡劣嚴寒相關原因死亡,俄亥俄州高速公路更發生46輛車連環撞的死亡車禍。懷俄明州首府夏安市(Cheyenne)一名高速公路巡警拍下了在暴風雪中開車的影片,只見擋風玻璃前白茫茫一片,完美詮釋了何謂「能見度零」。

Current view from a Troopers car in Cheyenne, Wyoming. Current conditions outside of Cheyenne are -18 with zero visibility.



Video from Wyoming Highway Patrol pic.twitter.com/TTa7PsrSG6 — James Spann (@spann) December 22, 2022

由於溫帶氣旋急劇增強產生的「炸彈氣旋」,在美國多地釀成停電、洪水、意外死亡等災情。俄亥俄州一條收費高速公路23日因交通事故而雙向關閉,包含大型拖車在內的共46輛車輛連環撞,俄亥俄州高速公路巡警在推特上證實至少4人死亡。雪天視線不良、路面結冰嚴重影響北美各地交通。

根據《每日郵報》報導,懷俄明州一名高速公路巡警22日在夏安市開著警車,當時戶外氣溫為攝氏零下18度,冬季風暴導致的大雪和強風完全阻擋了駕駛的視線,巡警用手機拍下的影片可見,從前擋玻璃看出去,除了黑色的引擎蓋之外,就只有一片茫茫白雪不斷吹過,能見度為零。這段影片被傳上推特上後已有超過160多萬點閱,有網友也分享了自己在科羅拉多州丹佛(Denver)冒雪開車的影片。

And drive 30 minutes ago in Denver.



Genius in the left lane driving slow with flashers. Which they go back to wherever they came from pic.twitter.com/7mFjlzoEku — jason (@Colorado_N8tive) December 22, 2022

另一段在推特廣傳的影片則拍攝於,科羅拉多州惠靈頓(Wellington)和懷俄明州夏安之間的25號州際公路(I-25),夜晚行駛時在車燈照亮的地方可以看到,白色寒氣隨著強風不斷吹拂,車速相當緩慢,前車也打著警示閃燈,以確保行車安全。原PO提醒車外風大嚴寒可能達到零下30度低溫,如果遇到塞車也務必確保車輛啟動,保持引擎溫度以免拋錨。

Life-threatening situation on I-25 between Wellington Colorado and Cheyenne Wyoming as a blinding whiteout grinds the interstate to a standstill in -30 to -40 windchills. If you are stuck in this absolutely do not turn your car off! Stay warm! @NWSCheyenne @NWSBoulder #cowx #wywx pic.twitter.com/SW98Vha8nB — Michael Charnick (@charnick_wx) December 22, 2022

美國冬季風暴12死!高速公路46輛車「撞成一團」 150萬戶慘停電

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》