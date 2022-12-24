博客來20年清潔婦被解雇　前員工曝公司僅她1人打掃：人很親切

▲陳又新貼出雙方契約。（圖／翻攝自Facebook／陳又新 律師）



記者崔子柔／綜合報導

一名清潔阿姨在博客來網路書店服務20多年，但因為不識字，在突然被解雇、沒有退休金可領的情況下求助律師陳又新，才得知應是雙方僱傭關係卻被簽為承攬契約，事件引起關注。一名博客來前員工透露，公司只有一位清潔阿姨，人很友善，沒想到卻被公司這樣對待。

該名自稱在博客來待過一年多的網友，在陳又新的貼文下留言表示「這位阿姨真的盡心盡力，人很親切又好」，並於個人帳號發文指出，公司裡只有一位清潔阿姨，每天幫幾百名員工收垃圾、打掃環境，「人很親切健談又很友善，堂堂一個知名企業真的母湯這樣欸，薪水真的低的可憐」。

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▲博客來前員工發文及回應。（圖／翻攝自Facebook）



陳又新昨日發文揭露，博客來和清潔阿姨簽了承攬契約，如此一來就不用保勞健保、提撥退休金、給付預告工資及資遣費等，而阿姨每個月的薪水僅2萬9500元，讓他痛批「博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了」，萬萬沒想到有網路書店霸主之位的博客來會用這種手段。

事件曝光後引起熱議，根據《三立新聞》報導，博客來23日晚間回應，先前已和婦人多次協商未果，目前仍在持續協商溝通中，未來也會秉持良善負責的態度，繼續與當事人溝通合意的處理方式。