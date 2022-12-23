家暴男吃飛醋暴怒持刀砍妻卻砍死別人　重判20年定讞

▲男子暴怒持刀追砍妻子，卻殺害妻子同事，重判20年定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

有家暴前科的新莊吳姓男子，懷疑再婚的大陸籍配偶與人過從甚密，去年7月間他不理會家暴令，竟持刀前往妻子工作的串烤店大鬧。串烤店老闆的弟弟出面阻止，結果遭吳男一刀刺進腹部，臟器外露，送醫不治。一二審法院均將吳男重判有期徒刑20年，全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

吳男（58歲）擔任吊車司機，曾有家暴、賭博、殺人未遂多項前科，前妻因病去世，他6年前與大陸籍鄭姓妻子結婚，2人多次發生衝突。鄭女不滿吳男暴力對待，向法院聲請保護令獲准，2人分居，家暴令雖禁止吳男對鄭女騷擾、聯絡，但吳男仍透過關係打聽鄭女住所。

案發前不久，吳男與前妻所生27歲女兒輕生去世，讓他心情低落；再加上他懷疑鄭女與串烤店同事有染，更加氣憤。案發當天，吳男先祭拜女兒，而後帶著供品、身藏刀刃，前往串烤店理論。他一見到鄭女後，就以祭拜女兒的麵筋罐頭丟擲她，2人在大街上咆哮。串烤店老闆的曾姓胞弟出面制止，吳男暴怒，抽出刀刃朝2人砍殺。

吳男先一刀刺進曾男腹部，曾男隨即倒地不起；殺紅眼的吳男轉身，持刀追砍鄭女，鄭女腹部、腿部被刺6刀。鄰居聽聞聲響後紛紛出來查看，見到吳男行兇後，趕緊報警處理，吳男隨即逃逸。鄭女經送醫後撿回一命，但曾男腹部受傷極深，臟器外露，送醫不治身亡。吳男雖在案發後3小時打電話告知警方「我處理完事情，會自行投案」，不過警方最後仍循線在泰山地區逮捕他。吳男供稱「是對方自己衝上來，我要找的是我老婆。」檢方聲押獲准，並依照家暴殺人未遂、殺人等罪提起公訴。

一二審均將吳男重判有期徒刑20年，其中二審高等法院審理時，吳男還在庭上激動說妻子有很多「客兄」，氣到敲桌子，審判長和受命法官也忍不住訓斥「殺人還那麼大聲」、「不要整天檢討別人」，最後仍維持一審的刑度。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。