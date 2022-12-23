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民進黨市黨部主委潘新傳呼籲團結　用行動贏回人民信任

▲台南市民進黨市黨部主委潘新傳表示，希望民進黨的黨員跟支持者，能相互包容，讓民進黨往前走，再次成為台灣可以信賴的政黨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市民進黨市黨部主委潘新傳表示，希望民進黨的黨員跟支持者，能相互包容，讓民進黨往前走，再次成為台灣可以信賴的政黨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市接二連三發生重大社會案件、弊案，近日更爆出正副議長選舉紛爭，引發各界熱議，台南市民進黨市黨部主委潘新傳表示，台灣人民這次已經用選票教訓民進黨，民進黨願意勇敢地承擔所有政治責任，希望民進黨的黨員跟支持者，在意見上有不一致能相互包容，讓民進黨往前走，再次成為台灣可以信賴的政黨。

台南市民進黨市黨部主委潘新傳重申：「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨人永遠不變的堅持。針對市政府經發局長陳凱凌因涉嫌貪瀆弊案遭到聲押，潘主委說，民進黨應更深切的自清檢討，要實施更嚴謹的廉政公約，避免類似情事再度發生，未來市黨部也要負起強力監督的責任，民進黨繼續往前走的過程中，需要社會的支持，黨員及支持者更要加倍努力，用行動贏回台灣人民的信任，用清廉執政擦亮「綠色執政、品質保證」的招牌。

面對接下來本週日即將舉行的正、副議長選舉，潘新傳主委以沈重的心情呼籲黨籍議員相忍為黨，黨員同志應團結一致，共同推動改革，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及民進黨紀律規定，讓各界看見民進黨團結、改革的決心，對於郭再欽同志的退黨，予以尊重，司法檢調已在偵辦中，在這時間點是要集體面對、承擔反省問題並深刻檢討，再一次感動台灣人民。

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