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阿公推「這台戰車」遛2金孫出門！　9萬人看傻：嬰兒版跑跑卡丁車

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲阿公推嬰兒床出門。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

在路上經常能看到阿公阿嬤帶著金孫出門散步，但你有看過推這台的嗎？一名網友最近在路上發現，有阿公推著2個孫女出門，但工具竟是「嬰兒床」，還直接大搖大擺地走在街上，讓他看了很震驚。照片曝光後，吸引超過9萬人按讚，不少網友紛紛笑說「就是這麼樸實簡單」。

原PO在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，看到一名戴著鴨舌帽、穿著背心外套的阿公，推著2名孫女出門，但工具卻不是常見的嬰兒推車，而是加裝輪子的木製嬰兒床，2個小小孩就站在嬰兒床裡面，看起來相當特別，也讓原PO忍不住笑說「地方阿公的日常」。

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不少網友看到後紛紛表示，「現在才知道這不是床，是多功能推車」、「其實真的很好欸，不用拉著顧著，要不帶2個出去真的難顧，累了還不走」、「以前真的很平常，現在不行了，交通安全第一」、「阿公推這種在路上走，一點也不違合」、「高承載娃娃車」、「嬰兒版的跑跑卡丁車」、「推去買菜，嬰兒床充當一下菜籃」、「就是這麼樸實簡單，一次推二個出門散步」、「一車兩用」、「我以前是把小孩丟在有輪子的整理箱，用繩子拉著遊街」。

但由於嬰兒床直接推在車道上，也有人擔心說「也太可怕了，在路中間欸」、「其實這樣很危險，以前車少還可以，現在車多非常危險」、「現在不要這樣推很危險，路上酒駕三寶太多了」、「靠右邊走ok，但走在馬路中央很危險」、「人力推車最好走人行道，沒有人行道最好靠路邊走」、「沒有可以走的人行道，真的很危險」。

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