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信義區垃圾桶變「疊疊樂裝置藝術」　照片讓5千人戰翻：最美風景

▲▼ 。（圖／網友「許願」授權引用）

▲垃圾桶被塞滿垃圾，吸引近5千人按讚。（圖／網友「許願」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

想要丟掉手上的垃圾，卻發現垃圾桶早已滿了出來，這時會繼續拿在手上，還是擺放在垃圾桶附近呢？近日一張「信義區垃圾桶」照片引發討論，由於垃圾疊得很高，又貌似亂中有序，讓不少網友直呼「丟的時候掉下來就輸了」、「水準果然高，最美麗的風景」。

網友「許願」在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，這是台北路人們共同努力的結果，杯子「疊疊樂」，讓垃圾桶就像「裝置藝術」。從畫面可見，這應該是信義區的路口，一般垃圾、資源回收的垃圾桶都被塞滿滿，地上和垃圾桶上方也被疊了不少紙杯、袋子和寶特瓶。

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這樣凌亂的「風景」出現在台北街頭，讓不少網友調侃，「你要反向思考，願意在定點堆成這樣，水準已經很高了」、「難怪台灣人疊盃比賽那麼強，世界第一」、「跨年活動的暖身而已啊，你第一天上台北對吧」、「台灣最美的風景，太狠了」、「大家都是疊疊樂高手」、「還可以更高，高還要再高」。

▲▼公用垃圾桶 家用垃圾 塞爆 公德心 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲垃圾桶有時會被投遞家庭垃圾。（資料照／記者屠惠剛攝）

其中還有網友不解，為何要硬丟、為何容器不壓扁，「1.沒分類，2.沒有壓扁再丟，3.滿了為何還繼續丟？4.收垃圾頻率要調整。沒公德心真可怕」。

另也有網友持不同看法，「垃圾桶太少小、太少，清潔人員清潔時段安排不夠，為什麼會檢討一般民眾」、「只能說台灣設置的公共垃圾桶真的很少」、「加拿大也是這樣好嗎？不是只有台灣，國外素質也真的沒有多好，本人住在加拿大」。

▲▼路邊的垃圾桶。（圖／記者曾筠淇攝）

▲過去因防疫期間垃圾量大增，撤除了多處人行道上的垃圾桶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

針對網友提及「垃圾桶太少」部分，台北市長柯文哲過去曾指出，因為防疫期間垃圾量大增，垃圾桶清理速度遠遠不及民眾丟棄的速度，所以才會撤除多處人行道上的垃圾桶，只留下觀光商圈、公車站等特定區域的垃圾桶。台北市環保局也曾透露，很多地方的垃圾桶因為使用率不高、被投遞家庭垃圾，最後才決定拆除。

而在2020年7月的一項民意調查中，其實有七成四的民眾認為還是要在人行道放置垃圾桶、二成一受訪者則支持不放垃圾桶。環保局當時回應，將會持續優先考量在商圈和觀光景點等行人需求量大、效益高的地點設置清潔箱，為了維護市容整潔，也會加強宣導亂丟垃圾罰鍰等資訊，並對經常滿出來的行人清潔箱增加清運、巡查取締頻率。

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