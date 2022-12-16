小女孩狂偷超商糖果！店長留一張紙條　眾人驚呼「太有愛了」

▲小女孩狂偷超商可樂糖，店長留一張紙條「警告」，卻被網友大讚「太有愛了」。（圖／翻攝自社團／路上觀察學院／吳姓女網友）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友在臉書貼出一張超商零食區的照片，但仔細一看，店長其實在上面擺了一張紙條，敬告身為慣竊的女童不要再來偷糖，否則就要「叫警察來抓你」。照片曝光後，許多網友不禁直呼「好善良的店長」、「太有愛了」，意外掀起熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從中可見超商零食區貼了張紙條，用中文及注音寫著「你再給我偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你，已經少3個可樂糖了。給每次下課都來的小偷妹妹^O^，店長留。」

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▲店長考慮到小女童可能有些生字看不懂，還特別加上注音。（圖／翻攝自社團／路上觀察學院／吳姓女網友）

許多人看完紛紛大讚，「雖然信息很兇，但筆跡很有愛」、「很貼心的店長，還加上注音」、「店長人真好，還願意給機會」、「很有善心的店長，知道是誰也知道年紀，選擇警告的方式先告知，讓小孩子先有道德觀念，報警也是一個方式，但店家選擇先善良」。

還有網友笑說，「注意看，這個女孩太狠了」、「被店長耽誤的老師」、「應該要威脅搶她鉛筆盒，或讓她的抖音帳號不見」、「用橡皮擦擦光她寫的作業」、「健達出奇蛋就在旁邊，居然只偷可樂糖，連偷東西都沒辦法分辨價值，小偷之恥」。

不過，也有過來人分享類似經歷，「這還是要提早讓家裡知道，不然就只是換地方偷而已」、「以前也這樣寫過，結果小朋友照樣偷，後來報警及請家長來，因為是小小孩，警察只能告誡，但父母當場搧了小小孩好幾個巴掌....我變成心疼小孩子的教育」。

照片一出，短短10小時就吸引萬名網友按讚、近300次分享，引發網友熱烈討論。

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