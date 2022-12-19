研究生創業失敗「負債250萬」　慘到不敢回家！阿公1通電話救了他

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要創業當老闆，但也需要運氣和看人的眼光。一名25歲網友表示，日前發現合夥人捲走公司所有的錢，導致他負債200萬，想要重新出發又遇重重難關，讓他相當崩潰。文章曝光後掀起討論，但沒想到也意外釣出一名過來人，透露自己也曾欠債超過250萬，所幸是阿公發現他的異狀才成功解救。

一名網友在PTT發文表示，21歲和朋友一起創業，一直都沒賺到什麼錢，原以為是自己的努力不夠，因此將事業越做越大，後來才知道錢都是被合夥人捲走了，「大概是用浮報進貨成本的方式吧，金額沒意外的話有達到百萬」。他表示現在負債200萬，還被強制執行卡著，只剩一個不錯的品牌和商品庫存撐著，本想再努力一點，結果前幾天經營4年的粉專被人惡意檢舉到消失，「整個心態炸裂」，精神上也出了狀況，讓他甚至有走上不歸路的念頭。

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不少網友看到後紛紛留言鼓勵，「換個跑道試試吧」、「沒事都會過去，加油」、「25歲，而且才200萬，人生還很長，路還很寬」、「200萬其實還好，能創業成功，絕對不只這個錢」、「25歲、200萬，真的沒有到走投無路的程度」、「200萬不算多，還可以重新再來，加油」、「去找個工作，就算年薪50-60萬，多撐個幾年，還是可以還清的」。

也有人想起自己的經歷，表示就讀研究所的時候，也跑去和朋友創業，做了拍照和拍片的社群網站，結果經營不善就倒了，同樣也是負債200多萬，還欠了朋友快50萬。但他當時根本沒有工作經驗，不知道該怎麼辦，也曾想過輕生，那年過年也不敢回家，所幸阿公發現他的異狀，聽到他在電話中泣不成聲，隔天就給了他300萬，才成功解決困境。

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