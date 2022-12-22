女童活埋6天找嘸屍！通靈女曝「她困很深」　施法拉魂下秒人找到了

▲馬來西亞山崩罹難者如今已增至30人，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞巴當加里鎮（Batang Kali）16日凌晨發生山崩，目前已造成30人死亡，另有3人下落不明。儘管這起恐怖意外發生至今已過一周，但當局仍不打算停下搜尋行動，勢要找到剩餘3名失蹤者為止。令人驚訝的是，在這場搜救行動中，一位名叫曾慧芳的通靈人，屢次準確預言新遺體將在何時「出土」，令她聲名大噪。

當體媒體指出，其實搜救行動在尋獲前面24具遺體後，有長達79個小時一直苦無所獲，於是其中一名失蹤女童的家屬便向住在森美蘭州的曾慧芳求助，希望她能協助幫忙找到失蹤已久的女童。曾慧芳向家屬取得女童的名字與照片後，便開始感應女童的所在位置，與可能被尋獲的時間。

曾慧芳通靈後表示，小女孩並沒有被沖得很遠，而是被困在了一個很深的地方，至少要再下一場雨將土沖開，才有希望找到。她將自己看到的景象寫在了Facebook上，聲稱小女孩受困的地方「很暗，我形容不出來很難看，身體帶卷型，只感覺她手或腳折斷了，她哭找爸媽，很黑她很怕...」

隨後，曾慧芳給了家屬一些意見，讓他們到現場為小孩進行招魂儀式，以便盡快尋得女童。隔天，家屬在完成招魂後，曾慧芳卻感應到他們招魂的方向錯誤，導致小孩的魂魄並未離體，於是不顧自己仍在外頭買藥，當場進行「拉魂」儀式。

曾慧芳看到小女孩被「拉出來」時一直哭喊好痛，心疼得當眾哭了出來，所幸最後仍完成了任務。神奇的是，搜救人員在曾慧芳「施法」不久後，果真在現場找到了小女孩的遺體，不少網友紛紛向曾慧芳道謝，也有網友留言對小女孩的遭遇表示痛心，不忍她小小年紀遇難後仍受如此折磨。

曾慧芳表示，她自小就具有通靈能力，不過她從來不向來找她尋求幫助的家屬收錢，這次突然爆紅也完全在意料之外，因為她認為自己的能力並不是賺錢的工具，而是單純想要幫助他人，並視與他人「結緣」為己任。